باشگاه خبرنگاران جوان - پاپی‌زاده نماینده دزفول در حاشیه آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ برق‌رسانی به ۲۱ روستای دورافتاده بخش شهیون و سردشت شهرستان دزفول با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها و رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار از اولویت‌های اصلی برنامه‌های عمرانی شهرستان است، گفت: اجرای پروژه‌های راهبردی در شهرستان با جدیت در حال پیگیری است و علاوه بر برق‌رسانی به روستاهای دورافتاده، پروژه تعریض و اصلاح محور ارتباطی شهیون تا دهستان احمدفداله، رفع تنش آبی، تقویت زیرساخت‌های مخابراتی و توسعه پوشش ارتباطی نیز در حال اجراست.

وی افزود: با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان بدون وقفه ادامه دارد و خدمت‌رسانی به مردم با قوت در حال انجام است.

خدری مدیرعامل توزیع برق خوزستان نیز گفت: پروژه زیربنایی که در راستای تحقق عدالت در توزیع خدمات عمومی، توسعه متوازن زیرساخت‌های برق و با پیگیری‌های مستمر دکتر پاپی‌زاده و اختصاص اعتباری بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد ریال وارد فاز اجرایی شده است، شامل احداث ۷۱ کیلومتر شبکه توزیع برق، نصب ۶۰۰ اصله پایه، اجرای تاسیسات مرتبط و نصب ۵۲ دستگاه ترانسفورماتور توزیع است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این طرح، برای نخستین بار تمامی روستاهای شهرستان دزفول تحت پوشش شبکه برق سراسری قرار گرفته و یکی از مهم‌ترین مطالبات ساکنان مناطق کوهستانی و صعب‌العبور این شهرستان محقق خواهد شد

لازم به ذکر است در ادامه اقدامات انجام‌شده برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مناطق محروم، با پیگیری نماینده دزفول، ادامه تامین و واگذاری پنل‌های خورشیدی به خانوارهای عشایری نیز در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از نیاز انرژی این خانوارها در مناطق فاقد دسترسی به شبکه سراسری برق از طریق سامانه‌های تولید برق خورشیدی تامین شود.