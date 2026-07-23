مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در پنجاه و سومین آزمون دستیاری حدود ۶ هزار نفر مورد پذیرش قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمیدجنیدی‌مقدم- حمید اکبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در حاشیه بازدید از پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری پزشکی که در یکی از حوزه‌های امتحانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، گفت: آزمون پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری تخصصی در ۴۰حوزه مختلف در سراسر کشور برگزار شده است.

به گفته وی در این دوره ۱۷۲۰۰ نفر برای ۲۹ رشته تخصصی دستیاری با هم رقابت می‌کنند که از این تعداد حدود ۶۰۰۰ نفر پذیرش خواهند شد.

حمید اکبری تاکید کرد: امسال حدود ۱۵ درصد تعداد متقاضیان شرکت کننده در آزمون دستیاری نسبت به سال گذشته رشد داشته و‌ میزان افزایش افراد شرکت کننده در مردان ۱۷ و در زنان ۱۲ درصد است.

وی ادامه داد: آزمون دستیاری در صحت و سلامت برگزار شده است و هیچ گونه تخلفی گزارش نشده است.