انصارالله یمن با تبریک انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس، نسبت به هرگونه تلاش رژیم صهیونیستی برای از سرگیری حملات علیه غزه هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوسف المدانی، فرمانده نیرو‌های نظامی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد انتخاب «خلیل الحیه» به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس «در این مقطع استثنایی و تاریخی» نشان‌دهنده استواری رهبری و عظمت این مبارزه است.

او در بیانیه‌ای گفت: «مسئله فلسطین و ظلمی که بر غزه تحمیل شده، همچنان مسئله اصلی و محوری ما خواهد بود و هرگز موضوعی برای معامله یا سازش نیست.» وی تاکید کرد که انصارالله «اجازه نخواهند داد جنگ و تجاوز علیه نوار غزه از سر گرفته شود».

المدانی در پایان با اعلام حمایت کامل از مردم غزه، تأکید کرد: «اگر دشمن اسرائیلی بخواهد بار دیگر تجاوز یا جنگی را علیه نوار غزه آغاز کند، آمادگی کامل خود را برای ازسرگیری فوری عملیات نظامی اعلام می‌کنیم».

خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام شده است. او جانشین یحیی السنوار شد؛ رهبر حماس که در سال ۲۰۲۴ در جریان نبرد با اشغالگران اسرائیلی و در میانه جنگ دو ساله غزه به شهادت رسید. ویدئوی حمله پهپاد اسرائیلی به او و مقاومت قهرمانانه او در لحظات آخر در آن زمان در شبکه‌های اجتماعی بسیار پر بازدید شد.

حماس اعلام کرده الحیه، که پیش‌تر معاون رئیس دفتر سیاسی این جنبش و یکی از پنج عضو شورای رهبری آن بود، در دور دوم رأی‌گیری داخلی موفق شد به عنوان رئیس این جنبش انتخاب شود.

منبع: الجزیره