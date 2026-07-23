باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زاهر الوحیدی، مدیر واحد اطلاعات سلامت وزارت بهداشت غزه، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۵۳ هزار مورد ابتلا به آبله مرغان ثبت شده است.

الوحیدی در یک نشست خبری گفت که رکورد و افزایش نگران‌کننده تعداد عفونت‌ها نشان‌دهنده یک شاخص خطرناک از فقدان کنترل اپیدمیولوژیک است و نسبت به شتاب قابل توجه شیوع بیماری در اردوگاه‌های سرپناه هشدار می‌دهد.

او خاطرنشان کرد که شرایط دشوار بهداشتی و محیطی در اردوگاه‌های آوارگان به افزایش شیوع این بیماری کمک می‌کند و این امر چالش‌های پیش روی تلاش‌ها برای مهار شیوع عفونت را تشدید می‌کند.

پیش از این، بسام زقوت، مدیر انجمن امداد پزشکی فلسطین، نسبت به وخامت بی‌سابقه اوضاع بهداشتی در نوار غزه هشدار داده و تایید کرده بود که حدود ۵۰۰۰ مورد آبله مرغان به صورت هفتگی ثبت می‌شود و مواردی از ابتلا به سل نیز مشاهده شده است.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که فروپاشی سیستم بهداشتی مانع از نظارت و کنترل موثر بیماری می‌شود و به دلیل محدودیت‌های شدید گذاشته شده توسط رژیم تروریستی اسرائیل در ورود کمک‌های پزشکی و سوخت مورد نیاز برای فعالیت نهادهای باقیمانده، کمپین‌های واکسیناسیون جبرانی را که موسسات بهداشتی محلی برای اجرای آن تلاش می‌کنند، بسیار دشوار می‌کند.

در این زمینه، انجمن امداد پزشکی فلسطین درخواست خود را از جامعه بین‌المللی و سازمان بهداشت جهانی برای اقدام فوری و اعمال فشار برای باز کردن راهرو‌های امن برای تحویل فوری واکسن‌ها و تجهیزات پزشکی و تلاش برای متوقف کردن آنچه سازمان‌های حقوق بشر آن را «نسل‌کشی» توصیف کرده‌اند، تجدید کرد. این نسل‌کشی نه تنها جان انسان‌ها را هدف قرار می‌دهد، بلکه پایه‌های زندگی و بقا را برای نسل‌های آینده در نوار غزه نیز تضعیف می‌کند.

منبع: آر تی