سرپرست معاونت فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از آمادگی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی استان برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سعید بلوچی اظهار کرد: همزمان با آغاز سفرهای اربعین حسینی، ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی استان با آمادگی کامل، خدمات مورد نیاز زائرانی را که از سیستان و بلوچستان به مقصد مرزهای غربی کشور سفر می‌کنند، ارائه خواهند کرد. وی افزود: این مجتمع‌ها با هدف ارتقای ایمنی سفر، افزایش رفاه کاربران جاده‌ای و فراهم کردن امکانات لازم برای استراحت رانندگان و زائران، آماده خدمت‌رسانی هستند.

 سرپرست معاونت فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب در ایام اربعین گفت: نظارت مستمر بر نحوه فعالیت مجتمع‌های خدماتی رفاهی در این ایام در دستور کار این اداره کل قرار دارد تا خدمات با کیفیت مناسب و در شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.

بلوچی خاطرنشان کرد: از زائران درخواست می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با برنامه‌ریزی مناسب، استراحت کافی در طول مسیر و توجه به توصیه‌های ایمنی، سفری ایمن و آرام را تجربه کنند.

منبع حمل و نقل جاده ای استان

برچسب ها: خدمات رفاهی ، زائران اربعین
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