باشگاه خبرنگاران جوان - احمد طهماسبی شاهمنصوری سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا گفت: آتشسوزی که از عصر روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در محدوده گزگاه منطقه حفاظتشده شیمبار آغاز شده بود، پس از سه شبانهروز تلاش مستمر و بیوقفه محیطبانان، آتشبانان، دهیار، جوامع محلی و همیاران طبیعت، به طور کامل مهار و عملیات خنکسازی نیز انجام شد.
وی افزود: به دلیل شیب بسیار تند، صعبالعبور بودن منطقه، وزش باد و فعال شدن مجدد کانونهای آتش، عملیات اطفای حریق با دشواری فراوان همراه بود، اما با حضور مستمر نیروهای عملیاتی از گسترش آتش به سایر بخشهای منطقه جلوگیری شد.
طهماسبی ضمن قدردانی از تمامی محیطبانان، آتشبانان، دهیار، جوامع محلی، همیاران طبیعت و همه افرادی که در عملیات اطفا و پشتیبانی همکاری داشتند، از روحیه ایثار، همدلی و تلاش شبانهروزی آنان تقدیر کرد
وی در پایان تصریح کرد: حفاظت از عرصههای طبیعی مسئولیتی همگانی است و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و گزارش سریع هرگونه آتشسوزی، در حفظ میراث طبیعی ارزشمند منطقه حفاظتشده شیمبار مشارکت کنند.
محیط زیست خوزستان