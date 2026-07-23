رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر عراق تفاهم نامه مشترکی در زمینه اقتصادی امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران و علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، امروز (پنجشنبه ۱ مرداد) تفاهم نامه مشترکی در زمینه اقتصادی امضا کردند.

تفاهم نامه مشترکی که در کاخ سعدآباد به امضای مقامات عالی رتبه دو طرف رسید، شامل اسناد مشترک همکاری در زمینه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای کالا و سایر همکاری‌های اقتصادی است.

بر اساس این گزارش علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق ظهر امروز در صدر هیئتی عالی‌رتبه به تهران سفر کرد.

پزشکیان پیش از این در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، به‌صورت رسمی از علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق، استقبال کرد.

در مراسم استقبال رسمی، پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور و سان‌دیدن از یگان تشریفات، معارفه اعضای هیئت رسمی انجام شد.

سپس دیدار دوجانبه خصوصی سران دو کشور برگزار شد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، عراق
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
چندتا قرارداد باآمریکا میبنده یکدونه با ایران
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