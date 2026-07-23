جنگ آفرینی آمریکا در غرب آسیا چطور بازار انرژی را به زانو درآورد؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی زد و خورد های اخیر ارتش تروریست آمریکا و نیروهای مسلح کشورمان، روند بهبود تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز متوقف شد و بازار جهانی نفت بار دیگر با نوسان روبه‌رو شد. قیمت نفت که در ابتدای ژوئیه تا حدود ۷۲ دلار برای هر بشکه کاهش یافته بود، پس از تشدید تنش‌ها به بیش از ۹۱ دلار رسید. در زمان نگارش این متن قیمت نفت برنت از ۱۰۰ دلار هم عبور کرده است.

بررسی داده‌های حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد پس از حمله به سه نفتکش در هشتم ژوئیه، میانگین عبور روزانه نفتکش‌ها از حدود ۳۵ فروند به ۱۴ فروند کاهش یافته و حجم نفت عبوری نیز حدود ۷۰ درصد افت کرده است. هم‌زمان، تصاویر ماهواره‌ای از جزیره خارک نیز از افزایش فشرده عملیات بارگیری نفت پیش از تشدید محدودیت‌ها و حملات حکایت دارد.