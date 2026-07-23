آتش‌سوزی شدید جنگلی در جنوب‌غرب فرانسه بیش از ۲۰ هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌ها و اقامتگاه‌های تفریحی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات فرانسوی اعلام کردند بیش از ۲۰ هزار نفر که برخی از آنان گردشگران ساکن در اردوگاه‌ها و اقامتگاه‌های تفریحی بودند، در پی آتش‌سوزی جنگلی «بسیار شدید» در جنوب‌غرب این کشور تخلیه شده‌اند.

این آتش‌سوزی که در جنگل‌های کاج در جنوب غرب فرانسه آغاز شده، طبق اعلام آتش‌نشانان، در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۲۴۰۰ هکتار از اراضی را سوزانده است.

آتش‌نشانان می‌گویند تاکنون هیچ تلفاتی گزارش نشده، اما مقامات محلی اعلام کردند که وضعیت همچنان «نامساعد» است و امکان کنترل پیشروی آتش وجود ندارد.

گفته شده در شرایط خشکی شدید و با وزش باد‌های قوی، آتش کنونی با سرعت در جنگل پیشروی کرده و ارتفاع شعله‌های آن به ۱۰ متر رسیده است.

در سال ۲۰۲۲، آتش‌سوزی جنگلی در همین منطقه بیش از ۳۰ هزار هکتار از زمین‌ها را نابود کرد و باعث تخلیه حدود ۵۰ هزار نفر شد. 

فرانسه امسال سه موج گرمای پی در پی را تجربه کرد. کارشناسان از ابتدا هشدار داده بودند که موج گرما سبب افزایش آتش‌سوزی‌های جنگلی خواهد شد.

منبع: گاردین

برچسب ها: فرانسه ، آتش سوزی جنگل ، موج گرما
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