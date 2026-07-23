شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از فعالیت غیر قانونی برخی از پارکبان‌ها در برخی از مناطق شهر تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود ممنوعیت فعالیت پارکبان‌ها در سطح شهر تهران، اما همچنان تعدادی از آنها در برخی از مناطق این شهر به فعالیت خود ادامه می‌دهند و از این راه کسب درآمد می‌کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام در ۵ سال گذشته شورای شهر و شهرداری تهران اعلام که وجود پارکبان‌ها غیرقانونی است، اما اکنون مدت هاست در پشت پارک شهر تهران در منطقه۱۲، خیابان فیاض بخش مشاهده شده است. با وجود اعلام مکرر هنوز اقدامی به منظور حل این مشکل صورت نگرفته و حتی مدعی عدم حضور هیچ پارکبانی شده‌اند. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: سوژه خبری ، پارکبان ها ، شهرداری تهران
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