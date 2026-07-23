باشگاه خبرنگاران جوان - علی سلیمی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، شرایطی فراهم شده است تا ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری که زائران را از نقاط مختلف کشور به پایانه مرزی خسروی منتقل می‌کند، پس از انجام تشریفات لازم، همان زائران را به صورت مستقیم تا کربلای معلی جابه‌جا کند.

وی افزود: اجرای این طرح در راستای تسهیل تردد زائران، کاهش زمان انتظار در مرز، افزایش رفاه سفر و استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده و می‌تواند نقش مؤثری در روان‌سازی جابه‌جایی زائران در ایام اربعین حسینی داشته باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آمادگی کامل پایانه مرزی خسروی برای اجرای این طرح گفت: تمامی تمهیدات لازم در حوزه حمل‌ونقل مسافر، مدیریت ناوگان و هماهنگی‌های مرزی اندیشیده شده است تا زائران بتوانند با آرامش، ایمنی و سهولت، سفر خود را از مبدا تا کربلای معلی ادامه دهند.

سلیمی خاطرنشان کرد: مرز بین‌المللی خسروی به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، دسترسی مطلوب و ظرفیت بالای خدمات‌رسانی، یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران اربعین به شمار می‌رود و خدمات‌رسانی در این مرز به صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.

تکمیل زیرساخت‌های پایانه مرزی خسروی برای میزبانی از زائران اربعین

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه همچنین از تکمیل بخش عمده زیرساخت‌های رفاهی و زیربنایی پایانه مرزی خسروی خبر داد و گفت: با اتمام عملیات عمرانی و تجهیز امکانات خدماتی، این مرز آمادگی کامل برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی را دارد.

سلیمی با تشریح آخرین اقدامات انجام شده در پایانه مرزی خسروی اظهار کرد: عملیات احداث سایبان‌های ورودی پایانه مرزی خسروی به پایان رسیده و نصب سیستم‌های روشنایی نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: سرویس‌های بهداشتی پایانه تا پایان امروز به طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات فضاسازی داخلی مجموعه نیز به پایان رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آماده‌سازی تجهیزات رفاهی برای خدمت‌رسانی به زائران گفت: سکوهای نماز، سامانه‌های تهویه مطبوع، مه‌پاش‌ها و سایر تجهیزات مورد نیاز در پایانه مستقر و آماده بهره‌برداری است و متناسب با افزایش تردد زائران، خدمات لازم به صورت مستمر ارائه خواهد شد.

سلیمی همچنین از تکمیل عملیات بهسازی محورهای منتهی به مرز خسروی خبر داد و اظهار کرد: اجرای روکش آسفالت و خط‌کشی مسیرهای دسترسی به این مرز به پایان رسیده و زیرساخت‌های جاده‌ای منطقه در شرایط مطلوب قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این اقدامات، زائران اربعین می‌توانند بدون مشکل زیرساختی و با بهره‌مندی از امکانات رفاهی و خدماتی مناسب، از مرز بین‌المللی خسروی تردد کنند و روند خدمت‌رسانی در این گذرگاه به صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.

منبع:راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه