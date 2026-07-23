باشگاه خبرنگاران جوان - جوادحسن‌بیگی روز پنجشنبه اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده فساد مالی و ارتشا در اداره‌کل گمرک آستارا، پنجمین متهم این پرونده با دستور قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان شناسایی و بازداشت شد.

وی افزود: متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور قرار قانونی روانه زندان شده و رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: پیش از این نیز چهار نفر از متهمان این پرونده شناسایی، بازداشت و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، برای آنان در دادسرای عمومی و انقلاب بندر آستارا کیفرخواست صادر شده است و روند رسیدگی قضایی درباره آنان مطابق قانون در حال پیگیری است.

حسن‌بیگی خاطرنشان کرد: تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و در صورت شناسایی افراد دیگری که در این پرونده نقش یا ارتباط داشته باشند، مطابق قانون با آنان برخورد قاطع و بدون ملاحظه خواهد شد.

منبع:دادگستری آستارا