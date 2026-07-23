سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان سپاه در موج ۲۶ عملیات نصر۲ با حملات ترکیبی، واحد ویژه جنگ الکترونیک آمریکا در پایگاه العدیری را تخریب کردند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ادامه تنبیه متجاوز و پاسخ به جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا که سحرگاه امروز به مسیر زائران اباعبدالله الحسین (ع) حمله کرد، رزمندگان سپاه در موج ۲۶ عملیات نصر۲ با حملات ترکیبی، واحد ویژه جنگ الکترونیک آمریکا در پایگاه العدیری را تخریب کرده و با حمله به آسایشگاه نیرو‌های این واحد تعدادی از آنان را به هلاکت رسانده و یا مجروح کردند.

متن اطلاعیه شماره ۴۶ عملیات نصر ۲ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت عظیم الشان و تاریخ ساز ایران اسلامی,.

استمرار حضور شگفتی ساز شما و مطالبات انقلابیتان، بزرگترین عامل دلگرمی رزمندگان اسلام و مقوم ایمان و توکل آنها به خدای متعال است.

در ادامه تنبیه متجاوز و پاسخ به جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا که سحرگاه امروز با حمله به مسیر زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام، ماهیت یزیدی خود را بیش از گذشته آشکار ساخت و خوی وحشی و قساوت قلب سردمداران آمریکا را برای جهانیان به نمایش گذاشت، صبح امروز رزمندگان سپاه در موج ۲۶ عملیات نصر۲ با رمز مقدس یا اباعبدالله الحسین (ع) و تقدیم به زائران اربعین حسینی (ع) با حملات ترکیبی، واحد ویژه جنگ الکترونیک آمریکا در پایگاه العدیری را تخریب کرده و با حمله به آسایشگاه نیرو‌های این واحد تعدادی از آنان را به هلاکت رسانده و یا مجروح کردند.

برج مراقبت پروازی این پایگاه هم مورد اصابت واقع شد و خساراتی به آن وارد آمد و عملیات تنبیهی نیرو‌های ما ادامه دارد.

آمریکای شکست خورده در میدان جنگ، باز هم در صدد است با خدعه و نیرنگ، فرصت مجددی برای تنفس و تجدید قوا برای حمله ایجاد کنند و در بیانات روز‌های اخیر مرتباً از برگشت به مذاکره حرف میزند.

دشمن باید تاوان عهدشکنی خود را بپردازد و این بار اجازه نخواهیم داد آمریکا با آتش بس‌های فریبنده، ذخایر نفت و مهمات خود را جایگزین و پس از آن مجدداً حملات را از سرگیرد.

ارتش متجاوز آمریکا که در تجاوزات خود بعد از شروع رسمی مجدد جنگ از پرتاب موشک‌های کروز از شناور‌های خود در اقیانوس هند بهره می‌گرفت، با پایان یافتن ذخایر موشکی ناو‌های مذکور، روز گذشته به استفاده از هواپیما‌های B۱ با پرواز از پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس روی آورد.

همانطور که مقامات وزارت خارجه نیز تصریح کردند هر پایگاهی که برای تجاوز به خاک ایران استفاده شود، هدف مشروع ما است.

به رژیم پادشاهی انگلیس که عامل اصلی بدبختی‌های مردم منطقه ما بوده و سوابق سیاه تجزیه کشور‌های اسلامی، کشتار‌های گسترده در این کشورها، تحمیل دولت‌های استبدادی و بدتر از همه سازماندهی هدایت عملیات اشغال فلسطین و تشکیل نکبت اسرائیل را در پرونده خود دارد و بیشترین مشارکت را در تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران داشته، هشدار می‌دهیم بیش از این پرونده خود را سنگین نکند.

اِنا من المجرمین منتقمون»

برچسب ها: سپاه ، انگلیس
خبرهای مرتبط
سپاه پاسداران: مجموعه رادار‌های تاکتیکی در پایگاه علی السالم و جزیره بوبیان از رده عملیاتی خارج شدند
وزارت خارجه صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران را محکوم کرد
توقیف دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
سلام و درود خدا بر رزمندگان اسلام
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
بزرگترین دشمن ایران در منطقه عربستان وامارات هست چرا نمی زنید باید کاخهای سلطنتی اینها موشکباران بکنید
۵
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
باید لندن را بزنید
۵
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اول باید کاخهای پادشاهان کشورهای عربی مورد هدف قرار بگیرد
۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
بمب اتم نسازید تا مردم ایران به کشتن دهید.
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
درود برشما دلاورمردان ایران 🇮🇷
حتی فکر کردن به مذاکره و آتش بس بزرگترین خیانت به ملت مبعوث شده و شهدا و زحمات رزمندگان عزیز است .
مرگ بر آمریکا ، اسرائیل ، انگلیس ، فرانسه و کشورهای خائن منطقه .
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
تعارف را کنار بگذارید و همین امشب بخشی از منافع انگلیس در منطقه را زیر ضربات خود بگیرید. چاره ای نداریم و مشخص است که اینها بر علیه کشورمان برنامه های وسیعی دارند. بنابراین باید استراتژی قوی تر و صریح تری تعیین کنید که خواه با ترامپ یا خواه بی ترامپ، درسی برای رژیم امریکا باشد تا دیگر ایران آزاری نکند!
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
چه جالب هم حمله موشکی سپاه پاسداران در جواب حمله ناجوانمردانه آمریکای ضد بشری به زائرین اربعین در پايانه مرزي بسیار دندانشکن بود وهم این متن رجز گونه وحماسی که بسیار دندان های دشمن‌ آمریکایی را به هم می‌زند وفرو می‌ریزد
۹
۲۰
پاسخ دادن
پاسخ سپاه به حمله آمریکا به مسیر زائران/ هشدار به انگلیس: پرونده خود را سنگین‌تر نکنید
امضای تفاهم نامه مشترک بین رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق
پاسخ عراقچی به روبیو: «سر در خاک» راهبرد وابستگان اسرائیل در دولت آمریکاست
ایران و عراق در پایان سفر رسمی الزیدی بیانیه مشترک صادر کردند
کنایه قالیباف به آمریکایی‌ها: خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند
بقائی: دفاع ایران از خود در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است
پزشکیان در پیامی درگذشت هنرمند فرهیخته زنده‌یاد امیر حجازی را تسلیت گفت
عزیمت وزیر امور خارجه به قرقیزستان
نخست وزیر عراق با قالیباف دیدار کرد
پزشکیان در پیامی درگذشت استاد اسپندار چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران را تسلیت گفت
آخرین اخبار
بقائی: دفاع ایران از خود در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است
پاسخ عراقچی به روبیو: «سر در خاک» راهبرد وابستگان اسرائیل در دولت آمریکاست
پزشکیان در پیامی درگذشت استاد اسپندار چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران را تسلیت گفت
ایران و عراق در پایان سفر رسمی الزیدی بیانیه مشترک صادر کردند
نخست وزیر عراق با قالیباف دیدار کرد
تدوین برنامه جامع همکاری‌های راهبردی، نقشه راه توسعه روابط تهران و بغداد است
امنیت در همه مرز‌ها برقرار است
کنایه قالیباف به آمریکایی‌ها: خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند
وزیر کشور برای شرکت در نشست وزیران کشور بریکس وارد دهلی‌نو شد
پزشکیان در پیامی درگذشت هنرمند فرهیخته زنده‌یاد امیر حجازی را تسلیت گفت
عزیمت وزیر امور خارجه به قرقیزستان
پاسخ سپاه به حمله آمریکا به مسیر زائران/ هشدار به انگلیس: پرونده خود را سنگین‌تر نکنید
امضای تفاهم نامه مشترک بین رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق
وزارت خارجه صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران را محکوم کرد
عراقچی: با آمریکا مشکل میانجی نداریم، مشکل رویکرد آمریکاست
تأکید ایران و عراق بر تحکیم روابط راهبردی و گشودن افق‌های جدید همکاری
استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق
نخست وزیر عراق وارد تهران شد
بقائی: هیات‌حاکمه آمریکا در حال عادی‌سازی جنایات است
پیام سپاه پاسداران به مردم اردن: حق قانونی ما است که دشمن متجاوز و قاتل فرزندانمان را هدف قرار دهیم
سه پایگاه آمریکا در کویت هدف مجدد حملات پهپادی ارتش قرار گرفت
سپاه خطاب به مردم کویت: آمریکاست که تمامیت ارضی شما را هتک کرده نه ما
یک فروند کشتی در مسیر نا ایمن تنگه هرمز دچار آتش سوزی و دو کشتی با سرعت به عقب برگشتند
علت تغییر مسیر تشییع پیکر رهبر شهید در تهران چه بود؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱ مرداد