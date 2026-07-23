وحدت کلمه ستون فقرات انقلاب است / پروژه جنوب مظلوم عملیات روانی دشمن برای ایجاد شکاف است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، پیام ۲۶ تیرماه رهبر معظم انقلاب اسلامی را «دریایی از حکمت» توصیف کرد و گفت: تمامی پیامها و بیانات رهبر معظم انقلاب، کلمهبهکلمه واجد معنا، جهتگیری و پیام راهبردی است و نیروهای انقلاب باید این رهنمودها را با دقت و تأمل مطالعه کنند؛ چراکه بخش قابلتوجهی از انحرافات فکری و مواضع نادرست، ریشه در بیتوجهی به همین رهنمودها دارد.
او افزود: هر فردی که میخواهد در متن انقلاب اسلامی حضور و نقشآفرینی داشته باشد، باید سخنان و پیامهای رهبر خود را بهصورت مستمر مطالعه کند؛ زیرا این بیانات، مسیر حرکت صحیح را ترسیم کرده و از بسیاری از انحرافات فکری و سیاسی جلوگیری میکند.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) مهمترین محور پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را حفظ وحدت و انسجام ملی دانست و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با صراحت بر «اصرار بر وحدت کلمه» تأکید کردهاند. این اصل، رمز پیروزی ملت ایران و ستون فقرات انقلاب اسلامی است.
کلانتری با اشاره به تلاش مستمر دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه گفت: دشمن از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره در پی ایجاد شکافهای قومی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی بوده است. ازاینرو، گاهی برای حفظ وحدت و انسجام باید از برخی سخنان، موضعگیریها و حتی مطالبات شخصی عبور کرد؛ چراکه حفظ انسجام ملی از هر موضوع دیگری مهمتر است.
او تصریح کرد: تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و حفظ عزت و استقلال ایران، تنها در سایه وحدت ملی امکانپذیر است و هر اقدامی که این انسجام را خدشهدار کند، عملاً در مسیر خواست و اهداف دشمن قرار میگیرد.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در ادامه، با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت اعتماد به مسئولان اظهار کرد: یکی از راهبردهای دشمن، تخریب مسئولان دلسوز و ایجاد بیاعتمادی در جامعه است. امروز بخشی از مطالب منتشرشده در فضای مجازی، با ادبیات نیروهای انقلابی، اما با منشأ اتاقهای عملیات روانی دشمن تولید میشود و برخی افراد نیز ناآگاهانه به بازنشر آن میپردازند.
او افزود: رهبر معظم انقلاب بر تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه تأکید کردهاند و در عین حال، باب انتقاد را نیز نبستهاند؛ بلکه چارچوب و الزامات آن را مشخص کردهاند.
کلانتری ادامه داد: انتقاد زمانی سازنده و مؤثر است که از سر اخلاص، خیرخواهی و با رعایت تقوا صورت گیرد و هرگز به ظلم، تخریب افراد بیگناه یا تضعیف وحدت جامعه منجر نشود.
او در بخش دیگری از سخنان خود، به طرح گسترده کلیدواژه «جنوب مظلوم» در برخی رسانهها و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: کسانی که امروز با این ادبیات سخن میگویند، در سه دسته قرار میگیرند؛ گروهی از سر دلسوزی، گروهی برای جبران سکوت گذشته و گروه سوم همان جریانهایی هستند که پیشتر از آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران دعوت میکردند.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تصریح کرد: دلسوزی این جریانها واقعی نیست، بلکه بخشی از عملیات روانی دشمن برای ایجاد یأس، ترس و ناامیدی در میان مردم مناطق جنوبی کشور است.
او افزود: هدف این پروژه، القای بیتوجهی نظام به مردم جنوب، ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، تضعیف روحیه مرزنشینان، زمینهسازی برای تجزیهطلبی و آمادهسازی افکار عمومی برای اقدامات احتمالی آینده دشمن است.
کلانتری با اشاره به کمکهای گسترده مردمی به مناطق جنوبی کشور در ماههای اخیر گفت: پیش از آنکه برخی جریانها کلیدواژه «جنوب مظلوم» را مطرح کنند، کاروانهای مردمی و گروههای جهادی از سراسر کشور به بندرعباس، میناب، بوشهر، عسلویه، کنگان، دیر، لار، لامرد و دیگر مناطق اعزام شده و کمکهای مردمی را به دست مردم این مناطق رسانده بودند.
او خاطرنشان کرد: ملت ایران هیچ تفاوتی میان شمال، جنوب، شرق و غرب کشور قائل نیست. همانگونه که در دوران دفاع مقدس، مردم سراسر کشور برای دفاع از خوزستان و دیگر مناطق مرزی به جبههها رفتند، امروز نیز ایران یک سرزمین، یک ملت، یک فرهنگ و یک پرچم دارد.
تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در پایان تأکید کرد: ایران امروز به نماد مقاومت و عزت در جهان تبدیل شده است و ملت ایران با هوشیاری اجازه نخواهد داد عملیات روانی دشمن، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور را هدف قرار دهد.