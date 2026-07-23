وزیر امور خارجه عصر امروز عازم قرقیزستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی عصر امروز، پنجشنبه اول مردادماه، در راس هیأتی دیپلماتیک به منظور شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای عازم قرقیزستان شد.

نشست شورای وزیران امور خارجه در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۵ در شهر چولپون‌آتا قرقیزستان برگزار خواهد شد.

این اجلاس، آخرین نشست سیاسی سطح عالی پیش از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است و در چارچوب نشست فوق، وزیر امور خارجه کشورمان، علاوه بر ایراد سخنرانی و اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران، دیدار‌های دوجانبه‌ای با همتایان خود از کشور میزبان و کشور‌های عضو و سایر مقامات شرکت‌کننده خواهد داشت.

در این سفر کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز عراقچی را همراهی می‌کنند.



