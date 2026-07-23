باشگاه خبرنگاران جوان - مأموران یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوانات با همکاری همیاران محیطبان، یک خودروی حامل لاشه یک رأس بز وحشی، دو قبضه سلاح شکاری و ادوات شکار غیرمجاز را در محدوده پناهگاه حیات وحش درهباغ شناسایی و توقیف کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوانات با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر ورود یک خودروی مشکوک به محدوده پناهگاه حیات وحش درهباغ، مأموران یگان حفاظت پس از برنامهریزی و استقرار در مسیرهای خروجی منطقه، خودروی مورد نظر را هنگام خروج از پناهگاه متوقف کردند.
علی آسا افزود: در بازرسی از خودرو، لاشه یک رأس بز وحشی، دو قبضه سلاح شکاری و سایر ادوات مرتبط با شکار غیرمجاز کشف و ضبط شد. برای متهمان پرونده تشکیل و به منظور رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
او با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، بهویژه دادستان شهرستان، بر استمرار برخورد قانونی و قاطع با متخلفان تأکید کرد و گفت: شکار غیرمجاز، بهویژه در فصل زادآوری و نگهداری از نوزادان، خسارتهای جبرانناپذیری به جمعیت گونههای جانوری و تعادل اکولوژیک زیستگاهها وارد میکند و حفاظت از این سرمایههای ملی، نیازمند مشارکت همگانی است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوانات از شهروندان، دامداران، عشایر، کوهنوردان و طبیعتگردان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار غیرمجاز، حمل سلاح یا حضور افراد مشکوک در مناطق تحت مدیریت، موضوع را در کوتاهترین زمان به اداره حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند.
او همچنین تأکید کرد: خودداری از خرید، حمل و مصرف گوشت گونههای وحشی و گزارش بهموقع تخلفات، از مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از شکار غیرمجاز است
منبع: محیط زیست فارس