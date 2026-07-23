رئیس‌جمهور اوکراین از سفر قریب‌الوقوع خود به آمریکا و احتمال دیدار با نمایندگان ترامپ برای بررسی راه‌های پایان جنگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که طی روز‌های آینده به آمریکا سفر خواهد کرد و احتمالا در آنجا با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان رئیس جمهور آمریکا، دیدار خواهد کرد.

زلنسکی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در تلویزیون TSN گفت: «ما جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد، به احتمال زیاد، این جلسه در آمریکا برگزار خواهد شد. ما دعوتنامه‌ای دریافت کرده‌ایم و فکر می‌کنم این جلسه ظرف چند روز آینده یا شاید ظرف یک هفته آینده برگزار شود.»

او افزود که نمایندگان اوکراین و آمریکا روز چهارشنبه طی تماس تلفنی با ویتکاف و کوشنر، «پیشنهادات مختلف آمریکا در مورد پایان دادن به درگیری اوکراین» را مورد بحث قرار دادند.

او خاطرنشان کرد که در این سفر همچنین قصد دارد با نمایندگان لاکهید مارتین، شرکتی که موشک‌های سامانه دفاع هوایی پاتریوت را تولید می‌کند، دیدار کند.

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اوایل این ماه در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا با زلنسکی دیدار کرده بود. در آستانه این دیدار، گزارش‌های مطبوعات آمریکا حاکی از آن بود که ترامپ می‌خواهد تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین را در اسرع وقت تشدید کند. 

از سویی دیگر ترامپ در بیانیه‌های مطبوعاتی خود، اعزام نمایندگان خود، ویتکف و کوشنر، به مسکو در آینده نزدیک برای بحث در مورد چشم‌انداز‌های یک توافق صلح‌آمیز را رد نکرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: رئیس جمهور اوکراین ، جنگ اوکراین ، آمریکا و اوکراین
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