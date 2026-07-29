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حیوانات شگفت‌انگیز و عجیب

حیوانات شگفت‌انگیز و عجیب
عکاس دریافتی
تاریخ انتشار ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ ۰۹:۴۵
کد خبر
۹۱۱۱۵۳۶
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در جنگل‌های بارانی متراکم، اقیانوس‌های عمیق، جزایر دورافتاده و رشته‌کوه‌های زمین، موجوداتی با رنگ‌های باورنکردنی، شکل‌های عجیب و غریب که جادویی به نظر می‌رسند، پنهان شده‌اند. برخی از آنها چنان بی‌نقص استتار می‌کنند که در محیط اطراف خود ناپدید می‌شوند، برخی دیگر می‌درخشند یا آنقدر ویژگی‌هایی غیرمعمول دارند که تقریباً به نظر می‌رسد به صورت دیجیتالی ویرایش شده‌اند. این مجموعه، حیوانات شگفت‌انگیز و عجیبی را به ما نشان می‌دهد که به ما یادآوری می‌کند که دنیای طبیعی هنوز شگفتی‌های بی‌شماری را در خود جای داده است که منتظر کشف شدن هستند.

حیوانات شگفت‌انگیز و عجیب

در جنگل‌های بارانی متراکم، اقیانوس‌های عمیق، جزایر دورافتاده و رشته‌کوه‌های زمین، موجوداتی با رنگ‌های باورنکردنی، شکل‌های عجیب و غریب که جادویی به نظر می‌رسند، پنهان شده‌اند. برخی از آنها چنان بی‌نقص استتار می‌کنند که در محیط اطراف خود ناپدید می‌شوند، برخی دیگر می‌درخشند یا آنقدر ویژگی‌هایی غیرمعمول دارند که تقریباً به نظر می‌رسد به صورت دیجیتالی ویرایش شده‌اند. این مجموعه، حیوانات شگفت‌انگیز و عجیبی را به ما نشان می‌دهد که به ما یادآوری می‌کند که دنیای طبیعی هنوز شگفتی‌های بی‌شماری را در خود جای داده است که منتظر کشف شدن هستند.
۰۷ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵
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برچسب ها: عکس حیوانات ، عکس حیات وحش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
فتبارک الله احسن الخالقین
۰
۴
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