رئیس شورای شهر شیراز گفت: دستیابی به اهداف سند ۲۰ ساله شیراز و قرارگیری در لیست ۱۰۰ شهر برتر جهان، بدون نقش‌آفرینی متخصصان حوزه فناوری اطلاعات (فاوا) غیرممکن است

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابراهیم حسینی در مراسم افتتاحیه و بهره‌برداری از پروژه‌های فناوری اطلاعات و رونمایی از کتابچه فعالیت‌های سه سال اخیر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز، اظهار کرد: در هر مجموعه پویا و فعال، معاونت برنامه‌ریزی نقش محوری دارد و اگر این حوزه وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد، مجموعه با سرعت، کیفیت و جهت‌گیری صحیح به سوی اهداف خود حرکت خواهد کرد.

او با بیان اینکه برنامه‌ریزی امروز بدون بهره‌گیری از فناوری اطلاعات معنا ندارد، افزود: هیچ مجموعه‌ای بدون استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات نمی‌تواند گذشته خود را به‌درستی تحلیل کرده یا آینده را هوشمندانه طراحی کند. زندگی در قرن بیست‌ویکم بر پایه فناوری اطلاعات استوار شده و این حوزه دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف کشور تصریح کرد: امروز در حوزه‌های مختلف از جمله دفاع، امنیت و مقابله با تهدیدات، فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین ابزارهاست و دشمن نیز از همین بستر برای ضربه زدن استفاده می‌کند. از این رو، جهاد علمی و فناورانه یکی از مهم‌ترین عرصه‌های خدمت است.

حسینی با اشاره به تجربه پنج ساله خود در مدیریت شهری، عملکرد مجموعه فاوا را مؤثر و تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: شهادت می‌دهم که متخصصان این حوزه بدون هیاهو و با تکیه بر دانش و تخصص، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدیریت شهری را در جایگاه درست خود قرار داده‌اند و اگر تلاش‌های این مجموعه نبود، بسیاری از پیشرفت‌های شهرداری شیراز محقق نمی‌شد.

او همچنین با قدردانی از مدیریت شهرداری در بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های متخصص اظهار داشت: هنر مدیریت این است که از توان و اندیشه افراد در جایگاه مناسب استفاده کند و این رویکرد موجب شده روند رشد شهرداری شیراز در بخش‌های مختلف با سرعت، دقت و کیفیت مطلوب دنبال شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، حوزه فناوری اطلاعات را از ارکان تحقق چشم‌انداز آینده شیراز برشمرد و افزود: امروز سند ۲۰ ساله شهر شیراز تدوین شده و بخش مهمی از محور‌های آن به حوزه فناوری اطلاعات مرتبط است. همچنین اگر می‌خواهیم شیراز به زیباترین شهر ایران و در افق بلندمدت به یکی از ۱۰۰ شهر برتر جهان تبدیل شود، این هدف بدون نقش‌آفرینی مجموعه فاوا امکان‌پذیر نخواهد بود.

حسینی با اشاره به کتاب «شهر بیدار» نیز گفت: در این کتاب یک فصل کامل را به حوزه فناوری اطلاعات اختصاص داده‌ام، زیرا معتقدم این حوزه سهم مهمی در آینده مدیریت شهری دارد و خوشبختانه شهرداری شیراز توانسته از ظرفیت ارزشمند متخصصان این بخش به‌خوبی بهره‌مند شود.

او، یکی از آرزو‌های مهم مدیریت شهری را ثبت و تبیین «مکتب مدیریت شهری شیراز» عنوان کرد و اظهار داشت: همان‌گونه که شیراز دارای مکتب شعر، عرفان، فلسفه و معماری است، می‌تواند با اتکا به اندیشه و تجربه مدیران و متخصصان خود، صاحب مکتب مدیریت شهری نیز باشد و در این مسیر، حوزه فناوری اطلاعات نقشی اساسی بر عهده دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پایان با تأکید بر اینکه مسیر حرکت مدیریت شهری صحیح و امیدوارکننده است، از تلاش‌های کارکنان حوزه فاوا، شهردار شیراز و مدیران این مجموعه قدردانی کرد و گفت: آنچه به‌عنوان نماینده مردم مشاهده می‌کنم، نشان‌دهنده حرکت درست مدیریت شهری است و با همین مسیر، دستیابی به اهداف بلندمدت شهر دور از دسترس نخواهد بود.

او با تأکید بر نقش راهبردی این حوزه در مدیریت شهری، فناوری اطلاعات را «مغز متفکر» برنامه‌ریزی و عامل اصلی تحقق اهداف بلندمدت شهر دانست و از عملکرد مجموعه فاوا در پیشبرد برنامه‌های شهرداری تقدیر کرد.

منبع: شورای شهر شیراز

برچسب ها: شورای شهر شیراز ، فناوری اطلاعات ، شهرهای برتر جهان ، دیجیتال
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