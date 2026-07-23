باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در یک رویداد دیجیتال و سیاسی که زلزله‌ای سهمگین در فضای مجازی ایجاد کرد، یک کلیپ ویدیویی از زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در سراسر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی پخش شد و در مدت زمان کوتاهی به طور بی‌سابقه‌ای فضای مجازی را پر کرد.

روز چهارشنبه، ۲۲ ژوئیه، ممدانی یک پیام ویدیویی منتشر کرد که در آن اتهامات مستقیمی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، مطرح و او را یک جنایتکار جنگی و طراح نسل‌کشی علیه مردم فلسطین توصیف کرد.

تاثیر این کلیپ به روایت‌های شخصی مقام آمریکایی محدود نشد، بلکه فراتر از آن، در صدر پوشش خبری رسانه‌های مختلف قرار گرفت و همچنین در داخل رژیم تروریستی اسرائیل نیز با واکنش گسترده‌ای رو‌به‌رو شد که موج عظیمی از خشم و واکنش‌های تهاجمی را از سوی محافل اسرائیلی حامی جنگ برانگیخت.

داده‌های تعاملی استاندارد

اعداد نشان‌دهنده‌ی موفقیت خارق‌العاده‌ای است که این سخنرانی از طریق حساب‌های رسمی ممدانی در رسانه‌های اجتماعی به دست آورده است. این کلیپ در اینستاگرام علاوه بر ۳ میلیون تعامل، ۱۰۰ میلیون بازدید و حدود ۸.۵ میلیون لایک داشته است.

همین صحنه در پلتفرم ایکس تکرار شد و علاوه بر ۴۰۰ هزار تعامل، ۷۶ میلیون بازدید و یک میلیون لایک را ثبت کرد.

این ویدیو در فیسبوک ۱۱ میلیون بازدید، ۸۰۰ هزار لایک و ۱۳۰ هزار تعامل داشت، در حالی که در تیک تاک ۲۴ میلیون بازدید، ۷ میلیون لایک و ۱ میلیون تعامل ثبت شد.

با نگاهی به میزان کلی بازدید در تمام پلتفرم‌ها، ارقام ترکیبی نتیجه‌ای استثنایی را نشان می‌دهند، به طوری که این ویدیو تا زمان نگارش این گزارش بیش از ۲۱۱ میلیون بازدید داشته است.

این انتشار گسترده با تعامل بی‌سابقه‌ای همراه بود، به طوری که تعداد کل لایک‌ها از ۱۷.۳ میلیون فراتر رفت، علاوه بر بیش از ۴.۵ میلیون تعامل اضافی که شامل نظرات و اشتراک‌گذاری‌ها می‌شد.

این آمار عظیم نزدیک به ۲۳۳ میلیون تعامل و بازدید در مجموع، تایید می‌کند که سخنرانی ممدانی یک جنبش جهانی و بازتاب گسترده‌ای ایجاد کرده و این کلیپ را در صدر پربازدیدترین و تاثیرگذارترین محتوای دیجیتال قرار داده است.

ناظران گفتند که این آمار گسترده، عطش افکار عمومی جهان برای یک سخنرانی سیاسی صریح که موضعی قاطع و صریح اتخاذ کند را توضیح می‌دهد، و همین امر باعث شد این کلیپ ظرف چند ساعت در صدر فهرست پربازدیدترین و تاثیرگذارترین محتوا در سراسر جهان قرار گیرد و به گفته برخی از فعالان، ممدانی را به لطف این انتشار جهانی، به محبوب‌ترین رهبر محلی در کره زمین تبدیل کند.

سخنی برای تاریخ

ممدانی در تشریح جزئیات محتوایی که این واکنش را برانگیخت، نتانیاهو را مسئول کامل شهید شدن بیش از ۷۳ هزار نفر و معلول شدن ده‌ها هزار کودک دانست که آنهایی که زنده می‌مانند بدون بیهوشی قطع عضو می‌شوند.

او همچنین او را متهم کرد که بیمارستان‌های نوزادان و مراکز مراقبت از زنان و زایمان را هدف قرار داده، نوزادان را حتی از فرصت زندگی محروم کرده، و همچنین مسئول گرسنگی بی‌شماری از مردم پس از مسدود کردن ورود غذا و کمک‌های بشردوستانه و مرگ صد‌ها امدادگر و روزنامه‌نگار به ضرب گلوله است.

ممدانی خاطرنشان کرد که دیوان کیفری بین‌المللی دلیل معتبری برای صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو دارد و تاکید کرد که ابزار‌های موجود را برای تعیین توانایی شهر نیویورک در اجرای حکم در صورت ارائه آن بررسی کرده است. وی با وجود اذعان به اینکه اختیار قانونی مستقلی برای اجرای آن ندارد، از دولت فدرال خواست تا به دیوان بپیوندد و حکم را اجرا کند و تاکید کرد که نتانیاهو در نیویورک مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و هشدار داد که سکوت در قبال این جنایات به سلاح دیگری تبدیل می‌شود که بشریت را می‌کشد.

گسترش قابل توجه

زبان اعداد و ارقام و انتشار گسترده، خود را بر نظرات ناظران و روزنامه‌نگاران تحمیل کرده است، و مایکل لانگ، نویسنده مطرح با ابراز شگفتی می‌گوید که این کلیپ به پربیننده‌ترین کلیپ ممدانی در تمام پلتفرم‌ها تبدیل شده است.

در حالی که احمد الدین، روزنامه‌نگار این انتشار را به عنوان انفجاری در اینترنت توسط ممدانی با این کلیپ توصیف کرد، فیلیپ پراودفوت، نویسنده این ویدیو را به عنوان یکی از پربازدیدترین و لایک‌شده‌ترین کلیپ‌ها در پلتفرم ایکس دانست.

ابوبکر عابد، روزنامه‌نگار فلسطینی، با ابراز شگفتی مثبت خود تاکید کرد که هرگز انتظار نداشته است یک سیاستمدار یا مقام آمریکایی با چنین وضوح و قدرتی علیه رژیم تروریستی اسرائیل صحبت کند.

نویسنده دیگری این سخنرانی را نمایانگر رهبری واقعی با شفافیت اخلاقی دانست. سازمان عفو ​​بین‌الملل آمریکا به این کلیپ واکنش نشان داد و از مقامات آمریکایی خواست به جای ادامه تسلیح رژیمی که مرتکب نسل‌کشی می‌شود، به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و موافقت کامل خود را با درخواست ممدانی برای دستگیری نتانیاهو تایید کرد.

اوون جونز، روزنامه‌نگار، با اشاره به ابعاد واکنش شدید، خاطرنشان کرد که این کلیپ هواداران رژیم تروریستی اسرائیل را به خشم آورد و اظهار داشت که تاریخ آنها را محکوم خواهد کرد و بسیاری از کسانی که نسل‌کشی را تسهیل کردند، به زندان خواهند افتاد.

دیگر فعالان خاطرنشان کردند که دستیابی به صد‌ها هزار لایک تنها در عرض چند ساعت، به وضوح به همه ثابت می‌کند که جهان کاملا جنایات رژیم تروریستی اسرائیل را رد می‌کند.

شایان ذکر است که در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو را بر اساس دلایل معقولی مبنی بر مسئولیت او در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت علیه فلسطینیان در نوار غزه صادر کرد.

این اتهامات شامل استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی و همچنین قتل، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی، در پس‌زمینه جنگ رژیم تروریستی اسرائیل علیه نوار غزه که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، می‌شود.

در همین زمینه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تایید جدیدی از موضع آمریکا مبنی بر رد اجرای حکم بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو در خاک آمریکا، تایید کرد که نتانیاهو «تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه در آمریکا دستگیر نخواهد شد».

منبع: الجزیره