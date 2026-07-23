باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که قرار است مذاکرات سه‌جانبه جدیدی برای حل‌وفصل جنگ برگزار شود و نمایندگانی از کی‌یف، مسکو و واشنگتن در آن حضور خواهند داشت.

زلنسکی در یک نشست خبری مشترک که با حضور «مایکل مارتین» نخست‌وزیر ایرلند برگزار شد، اعلام کرد به صورت تلفنی پیشنهاد‌هایی را از سوی «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» فرستادگان کاخ سفید دریافت کرده است.

رئیس‌جمهور اوکراین گفت قصد دارد پیشنهاد ارائه‌شده از سوی طرف آمریکایی را «در آینده نزدیک» بررسی کند و پس از آن، بر اساس چارچوبی که طی یک سال گذشته دنبال شده، واشنگتن با مسکو گفت‌و‌گو خواهد کرد.

زلنسکی گفت: «پس از آن، اگر متوجه شویم که فرصتی برای بررسی جدی این طرح وجود دارد، فکر می‌کنم یک نشست سه‌جانبه برگزار خواهد شد. البته باید همه این کار‌ها را تا پاییز انجام دهیم».

رئیس جمهور اوکراین در ادامه گفت که در حال حاضر، تمرکز آمریکا بیشتر بر موضوع ایران است و بنابراین برای واشنگتن، برگزاری این نشست در اولویت نیست. او افزود: «همه چیز به ما بستگی ندارد. آمریکایی‌ها خواهان دیدار هستند، اما نباید فراموش کنیم که آمریکا در حال حاضر بر ایران تمرکز دارد».

جتگ اوکراین وارد پنجمین سال خود شده است. پیش از این، روسیه و آمریکا و اوکراین نشست‌های سه‌جانبه‌ای را در ماه‌های فوریه و ژانویه برگزار کردند، اما راه حلی برای پایان دادن به جنگ حاصل نشد.

منبع: آناتولی