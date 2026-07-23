باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در ادامه سفر منطقه‌ای خود و پس از سفر به پاکستان، با استقبال مقامات وزارت کشور هند وارد دهلی‌نو شد.

وزیر کشور در این سفر، در نشست وزیران کشور و مسئولان شرایط اضطراری کشور‌های عضو بریکس با محوریت «کاهش خطر بلایای طبیعی» حضور خواهد یافت.

کشور‌های عضو بریکس با دربرگرفتن بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی برخوردارند و توسعه همکاری با این مجموعه، از اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران دارد.

وزیر همچنین در حاشیه این نشست، دیدار‌های دوجانبه‌ای با وزیران کشور و مقامات کشور‌های عضو بریکس خواهد داشت و درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، گفت‌و‌گو و تبادل نظر خواهد کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت