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مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

تحلیلگر سیاسی استرالیایی با انتقاد از مصونیت عاملان حملات به غیرنظامیان مانند جنایت مدرسه میناب تأکید کرد ادامه این روند، زمینه تکرار چنین اقدامات و گسترش بی‌پاسخ‌ماندن جنایت‌ها را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم اندرسون، مدیر مرکز مطالعات ضدهژمونی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی با اشاره به حملات علیه غیرنظامیان و کودکان، مدعی شد نبود برخورد قضایی و سیاسی با عاملان این اقدامات، فرهنگ «مصونیت از مجازات» را تقویت کرده و موجب تکرار حملات مشابه شده است. او گفت انتظار برای پذیرش مسئولیت از سوی مقامات آمریکا یا اسرائیل بی‌فایده است و باید سازوکار‌های حقوقی مستقلی برای رسیدگی به این پرونده‌ها شکل بگیرد.

وی همچنین با اشاره به حملات ادعایی به مناطق غیرنظامی در ایران، از جمله مدرسه‌ای در جنوب کشور و مجروح شدن کودکان، مدعی شد شواهد اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد اهداف این حملات از پیش برای عاملان آن مشخص بوده است. به گفته او، تا زمانی که عاملان این اقدامات با مجازات روبه‌رو نشوند، چرخه خشونت و حمله به غیرنظامیان ادامه خواهد یافت.

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