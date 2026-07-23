وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: امتحانات نهایی به تعویق افتاده در استان‌های جنوبی در زمان مناسب برگزار خواهد شد و کنکور نیز در زمان مقرر برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش امروز (پنجشنبه ۱ مرداد) در حاشیه مراسم گرامیداشت شهیده زهرا حداد عادل در جمع خبرنگاران بیان کرد: رهبر شهید ما قرآنی بود. اگر بتوانیم این شاخصه‌ها را بین نیرو‌های مسلح و نسل جدید خود نهادینه کنیم عزت، استقلال و قدرت کشور تقویت می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: همین باور‌ها کشور ما را به اوج خود رساند. هم در راستای پیشرفت‌های علمی و هم مقاومت در برابر دنیای استکبار؛ با تکیه بر این باور‌های قرآنی به اوج رسیدیم.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تعویق کنکور با توجه به لغو امتحانات نهایی در برخی از استان‌های جنوبی وجود دارد گفت: نگران نباشید کنکور سرجای خود است. امتحانات نهایی نیز برگزار خواهد شد.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: آموزش و پرورش ، کنکور
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آفرین به موقع کنکور برگزار کنید سریع تر دانشجوها درس بخونن فارغ التحصیل بشن چون کار ریخته ،جوونا زودتر برسن جمع کنن،چقدر الویت شما مسئولان با الویت مردم فرق میکنه
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