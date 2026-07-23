باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش امروز (پنجشنبه ۱ مرداد) در حاشیه مراسم گرامیداشت شهیده زهرا حداد عادل در جمع خبرنگاران بیان کرد: رهبر شهید ما قرآنی بود. اگر بتوانیم این شاخصه‌ها را بین نیرو‌های مسلح و نسل جدید خود نهادینه کنیم عزت، استقلال و قدرت کشور تقویت می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: همین باور‌ها کشور ما را به اوج خود رساند. هم در راستای پیشرفت‌های علمی و هم مقاومت در برابر دنیای استکبار؛ با تکیه بر این باور‌های قرآنی به اوج رسیدیم.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تعویق کنکور با توجه به لغو امتحانات نهایی در برخی از استان‌های جنوبی وجود دارد گفت: نگران نباشید کنکور سرجای خود است. امتحانات نهایی نیز برگزار خواهد شد.

منبع: ایسنا