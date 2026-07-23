فرمانده انتظامی سلماس گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تعداد ۱۵۰۶۰ عدد انواع قرص های غیر مجاز به ارزش سه ميليارد ريال را در سلماس کشف و ضبط کردند. 

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ماریلا تجدد - ناصر مظلومی فرمانده انتظامی شهرستان سلماس در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهی با تحقيقات فنی و اشراف اطلاعاتی از فعاليت فردی که در واحد صنفی در زمينه توزيع قرص های غيرمجاز و توزیع خارج از چرخه درمان فعاليت می نمود مطلع و موضوع را در دستور كار عملياتی خود قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مقام قضائی به محل اعلامی اعزام و در بازرسی از واحد صنفی تعداد ۱۵۰۶۰ عدد انواع قرص های غیر مجاز به ارزش سه ميليارد ريال را کشف و ضبط کردند.

وی اظهار کرد: دراین راستا یک نفر متهم دستگیر که پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان سلماس در پایان با بیان اینکه برخورد قاطع با قاچاقچيان و سودجویان در دستور کار این پلیس بوده و از شهروندان درخواست می‌شود درصورت مشاهده هر گونه خريد و فروش قرص هاي غير مجاز را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پليسي ۱۱۰ گزارش نمایند.