باشگاه خبرنگاران جوان - این گزارش یک «دعوت مهارتی» است. دعوت به اینکه پوشش را نه یک محدودیت که یک «ابزار ارتباطی قدرتمند» ببینیم؛ ابزاری برای:
· کاهش نویز بصری و خستگی مغز
· ارسال پیام احترام به دیگران
· کاهش اضطراب ارزیابی خود و دیگران
· تبدیل خیابان به فضایی امن و مؤدبانه
مهارت اول؛ کاهش «نویز بصری» در محیط پیرامون
در علوم رفتاری، اصطلاحی داریم به نام «بار شناختی محیطی». یعنی هر لحظه که چشم ما در خیابان با یک عنصر جدید (رنگ غیرمنتظره، مدل عجیب و یا هر نوع هماهنگی نامأنوس) مواجه میشود، مغز مجبور است آن را پردازش، قضاوت و طبقهبندی کند. این پردازش، انرژی میبرد. وقتی در یک پیادهرو، ۱۰۰ نفر با ۱۰۰ سبک پوشش کاملاً متفاوت عبور میکنند، مغز شما به طور ناخودآگاه ۱۰۰ قضاوت کوچک انجام میدهد. این یعنی «نویز بصری».
اگر شما یک مدیرِ شهری یا معلم یا حتی یک شهروند عادی هستید، نخستین گام این است که بدانید هر چه پوشش افراد در یک فضای عمومی به هم نزدیکتر باشد (از نظر میزان پوشش، نه رنگ)، سطح اضطراب محیطی پایینتر میرود.
وقتی وارد یک خیابان شلوغ میشوید، بهجای نگاه به تکتک افراد، یک نگاه کلی بیندازید. آیا حس هماهنگی دارید یا آشفتگی؟ این تمرین، به شما کمک میکند که خودتان نیز در انتخاب پوشش روزانه، به این «هماهنگی جمعی» توجه کنید.
در انسانشناسی شهری، یک قاعده ساده وجود دارد: «هرچه پوشش افراد در یک فضا، نشاندهنده شناخت آنها از جمع حاضر باشد، اعتماد متقابل بیشتر است.» این را در متروهای شلوغ یا پیادهروهای عصرگاهی بهوضوح میبینید. خانمی که با لباس رسمی، پوشیده و مناسب وارد یک محفل کاری مختلط میشود، با همان یک حرکت، به دیگران پیام میدهد: «من قاعده این فضا را میدانم و به آن احترام میگذارم.» این پیام، در طرف مقابل، ایجاد امنیت روانی میکند.
اگر در محیطی حضور دارید که پوشش متین، عرف غالب است، انتخاب لباسی با رنگهای خنثی و برش ساده، نه یک اجبار، بلکه یک «مهارت ارتباطی» است. شما با این کار، به دیگران میگویید: «فضای ذهنی شما برایم مهم است.»
فردا صبح، پیش از خروج از خانه، از خود بپرسید: «قرار است در چه فضایی باشم؟ همکارانم چه انتظاری از من دارند؟» سپس لباسی انتخاب کنید که هم به شخصیت شما وفادار باشد و هم به آن فضا احترام بگذارد.
یکی از رایجترین اضطرابهای شهری، «اضطراب ارزیابی لحظهای» است؛ یعنی نگرانی دائمی از اینکه دیگران درباره ما چه فکری میکنند.
از مشاهدات تکرارشونده در روانشناسیِ محیطی این است که هر چه تنوع ظاهری افراد در یک فضای عمومی بیشتر باشد، ذهن ناظر، انرژی بیشتری برای پردازش و مقایس بصری صرف میکند و این موضوع، میتواند به خستگی ذهنی و کاهش حس امنیت روانی بینجامد. برعکس، در فضاهایی که الگوی پوشش، هماهنگتر و قابل پیشبینیتر است، افراد اغلب از آرامش بصری بیشتری برخوردارند و ذهنشان فرصت مییابد بهجای قضاوت ظاهر، بر تعاملات انسانی و محتوای ارتباطات تمرکز کند. این یک اصل رفتاری عمومی است و ارتباطی به باورهای خاص فردی ندارد و صرفاً به کیفیت زیست جمعی در شهرها مربوط میشود.
در جلسات گروهی، بهجای تأکید بر «چه کسی چه پوشیده»، بر روی «چه کسی چه گفته» تمرکز کنید. این تغییر نگاه، بهمرور، فرهنگ احترام بصری را در گروه شما نهادینه میکند.
در فرهنگ ایرانی، فضای خانه با «اتاق پذیرایی» شناخته میشود؛ جایی که همه با رعایت آداب، وارد میشوند. اگر این نگاه را به خیابان تعمیم دهیم، خیابان هم میتواند یک «پذیرایی بزرگ شهری» باشد. در چنین فضایی، پوشش متناسب، حکم کفش درآوردن دم در خانه را دارد؛ یک حرکت نمادین برای نشاندادن «من مهمان این جمع هستم و به آن احترام میگذارم.»
بهجای اینکه خیابان را محل رقابت مد یا نمایش سلیقه شخصی ببینید، آن را یک «اتاق پذیرایی» در نظر بگیرید که هر کس با ورود به آن، بخشی از مسئولیت حفظ آرامش جمعی را بر عهده دارد.
یک روز را به رصد خیابان اختصاص دهید. به افرادی که پوشش متین دارند توجه کنید. ببینید چطور دیگران با آنها برخورد میکنند. آیا رفتار دیگران با آنها محترمانهتر است؟ آیا احساس امنیت بیشتری در کنارشان دارید؟ این مشاهدات را در ذهنتان ثبت کنید و در انتخاب پوشش روزانه خود به کار بگیرید.
شما با هر بار انتخاب پوشش خود در خیابان، یک «رأی» میدهید! به اینکه میخواهید شهرتان چه شکلی باشد، به احترام متقابل.
انتخاب با شماست، اما پیامدهایش، در نسلی که دارد بزرگ میشود، ریشه میدواند و ماندگار خواهد شد.
نسلی که اگر با احترام متقابل و در سایه آرامش جمعی رشد کند، دنیایی آباد خواهد ساخت؛ اما اگر با آشفتگی و در غبار نگاههای بیاعتماد بزرگ شود، آیندهای خواهد داشت که خودش هم در آن غریب و سردرگم خواهد بود.
منبع: فارس