نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد افرادی که پس از ۵۰ سالگی این الگوی غذایی را دنبال می‌کنند، از سلامت روان بهتر، احساس رضایت بیشتر از زندگی و امید بالاتری نسبت به دیگران برخوردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق پژوهش منتشرشده در وبسایت Neuroscience News، پژوهشگران با بررسی داده‌های ۳۲۹۶ فرد ۵۰ تا ۹۰ ساله دریافتند افرادی که پایبندی بیشتری به الگوی غذایی مدیترانه‌ای داشتند، از سطح بالاتری از بهزیستی روان‌شناختی برخوردار بودند.

رژیم مدیترانه‌ای عمدتاً شامل مصرف زیاد میوه، سبزیجات، حبوبات، غلات کامل، ماهی، مغز‌ها و روغن زیتون و در مقابل، مصرف کمتر غذا‌های فرآوری‌شده و چربی‌های ناسالم است.

نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که بیشتر از این رژیم غذایی پیروی می‌کردند، احساس استقلال، رضایت از زندگی، هدفمندی و امید بیشتری را گزارش کردند. این ارتباط حتی پس از بررسی عواملی مانند سطح درآمد، میزان تحصیلات و وجود علائم افسردگی نیز همچنان مشاهده شد.

پژوهشگران همچنین بررسی کردند که این الگوی غذایی در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ چه تأثیری داشته است. یافته‌ها نشان داد افرادی که پایبندی بیشتری به رژیم مدیترانه‌ای داشتند، در این دوره افت کمتری در سلامت روان تجربه کردند.

با وجود این نتایج، محققان تأکید می‌کنند این مطالعه از نوع مشاهده‌ای است و نمی‌تواند رابطه علت و معلولی میان رژیم غذایی و سلامت روان را ثابت کند. به عبارت دیگر، مشخص نیست که رژیم مدیترانه‌ای مستقیماً باعث بهبود وضعیت روانی می‌شود یا عوامل دیگری نیز در این ارتباط نقش دارند.

با این حال، پژوهشگران معتقدند ترکیبات موجود در این رژیم، از جمله اسید‌های چرب امگا ۳، پلی‌فنول‌ها و فیبر، ممکن است از طریق کاهش التهاب بدن، حمایت از عملکرد مغز و تنظیم پاسخ‌های مرتبط با استرس، به حفظ سلامت روان در دوران سالمندی کمک کنند.

این یافته‌ها بار دیگر اهمیت نقش تغذیه را در سلامت دوران سالمندی نشان می‌دهد؛ حوزه‌ای که در سال‌های اخیر توجه بیشتری را در پژوهش‌های پزشکی و علوم اعصاب به خود جلب کرده است.

منبع: خبرآنلاین

برچسب ها: سلامت روان ، قلب
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