باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه شماره ۵ ستاد مرکزی اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵ به این شرح است:

«بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۵ ستاد مرکزی اربعین حسینی ۱۴۰۵

«مثلی لا یبایع مثله»

حمله مذبوحانه و بزدلانه آمریکای جنایتکار به مرز شلمچه، نشان‌دهنده استیصال و عصبانیت شیطان بزرگ در آستانه برگزاری مراسم با عظمت و پرشکوه اربعین حسینی است. این اقدام ددمنشانه، چهره واقعی استکبار را بیش از پیش نمایان کرد؛ اما دشمن بداند که این‌گونه تحرکات بی‌ثمر، تنها اراده مردم را برای حضور پرشورتر در مسیر نورانی اربعین حسینی مستحکم‌تر می‌کند.

همان‌طور که رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در پیام خود فرمودند، انبوه زائران مشتاق زیارت اربعین که به نیابت از آقای شهید ایران در مراسم اربعین حسینی شرکت خواهند کرد شعار پر از حقیقت «حب الحسین یجمعنا» را به رخ همگان خواهند کشید و این پیوند ناگسستنی، عزم عاشقان اباعبدالله (ع) را دوچندان کرده است.

به اطلاع عموم زائران عزیز می‌رساند که به لطف الهی و به همت مسئولین امر، امنیت در مرز شلمچه و کلیه مرز‌ها برقرار است و هیچ‌گونه خللی در تردد زائرین ایجاد نشده است. تمامی خدمات رسانی‌ها طبق روال عادی و با سهولت در حال انجام است و زائران محترم می‌توانند همچون گذشته، از مرز شلمچه و سایر مرز‌ها عبور کرده و به زیارت اربعین مشرف شوند.»