موج گرمای اخیر در بلژیک با ثبت حدود ۶۵۰ مرگ طی یک روز، یکی از مرگبارترین روز‌های قرن بیست‌ویکم را در این کشور رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس داده‌های جدیدی که اداره ملی آمار بلژیک منتشر کرده، این کشور در جریان موج گرمای ماه ژوئن یکی از بالاترین آمار‌های مرگ روزانه در قرن بیست‌ویکم را تجربه کرده است.

آمار نشان می‌دهد حدود ۶۵۰ نفر در ۲۷ ژوئن (۶ تیر) و ۶۴۰ نفر در ۲۸ ژوئن (۷ تیر) جان باخته‌اند؛ روز‌هایی که در شمار مرگبارترین روز‌های ثبت‌شده در این قرن قرار می‌گیرد.

برای مقایسه می‌توان گفت که فقط در دو روز از دوران همه‌گیری کرونا، یعنی ۸ و ۱۰ آوریل ۲۰۲۰، تعداد مرگ و میر روزانه افراد نزدیک به این بوده است. در آن دو روز به‌ترتیب ۶۴۱ و ۶۷۵ نفر جان باختند.

بر اساس آمار، در مجموع ۹ هزار و ۷۴۱ نفر در ماه ژوئن در سراسر بلژیک جان باخته‌اند. البته تاکید شده که این ارقام اولیه هستند و به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی میان همه این مرگ‌ها و موج گرما وجود داشته است.

این سازمان افزود بررسی مرگ‌ومیر‌هایی که صرفا به دلیل گرما بوده نیازمند تحلیل‌های بیشتر است؛ از جمله در نظر گرفتن میزان مرگ‌ومیر مورد انتظار، ساختار سنی جمعیت، وضعیت سلامت، شرایط محلی و مقایسه با سال‌های گذشته.

منبع: آناتولی

برچسب ها: موج گرما ، بلژیک ، گرمای شدید
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