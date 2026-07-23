رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: ملت ایران هرگز شهادت مظلومانه فرزندان رشید خود را فراموش نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد موسوی روز پنجشنبه با حضور در منزل خانواده شهیدان حسین شهسواری و شهید فرشید قریشی جلابی از شهدای ناو دنا در شهرستان میناب، ضمن ابلاغ پیام رییس جمهوری به خانواده معزز این شهدا گفت: ما آمده ایم تا از طرف دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهوری، سلام و پیام ایشان را به شما برسانیم.

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: تصویر شهدای ناو دنا سمبل مبارزه و مقاومت بوده و میناب تاریخ آینده ایران را رقم می‌زند زیرا جامعه امروز و آیندگان ما هر چه دارند از شهدا و ایثارگران است.

موسوی با اشاره به مظلومیت شهدای ناو دنا، تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را افتخار خود می‌داند و با همه توان برای رفع مسائل و پیگیری مطالبات آنان تلاش خواهد کرد و برای تحقق این امر، از مشارکت سایر دستگاه ها استفاده می‌کند.

منبع: ایرنا