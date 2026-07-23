مدیر حج و زیارت فارس از استقرار حدود ۱۰۰ نفر از خادمان این مجموعه در مسیر عمود یک تا ۶۵۰ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علیرضا زینلی، مدیر حج و زیارت استان فارس، در حاشیه آیین بدرقه و اعزام خادمان اربعین اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته، خانواده بزرگ حج و زیارت امسال نیز با کاروان «حرم تا حرم؛ همراه با شهدا» در خدمت زائران اربعین خواهد بود.

او افزود: مأموریت این کاروان تنها به ثبت‌نام و اعزام زائران محدود نمی‌شود، بلکه راهنمایی زائران، امدادرسانی، رسیدگی به افراد گمشده و ارائه بخشی از خدمات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز بر عهده نیرو‌های این مجموعه است.

به گفته زینلی، حدود ۱۰۰ نفر از خادمان حج و زیارت استان فارس در مسیر عمود یک تا ۶۵۰ مستقر خواهند شد و در هر ۱۰۰ عمود نیز یک پایگاه خدمت‌رسانی با عنوان «حرم تا حرم همراه» فعالیت خواهد کرد.

مدیر حج و زیارت استان فارس با اشاره به خدمات این پایگاه‌ها تصریح کرد: نیرو‌های مستقر که با لباس‌های آبی‌رنگ حج و زیارت در مسیر حضور دارند، خدمات اطلاع‌رسانی و راهنمایی را به زائران ارائه می‌کنند. همچنین در صورت مفقود شدن افراد، از طریق شبکه ارتباطی میان پایگاه‌ها و سرگروه‌ها، فرآیند شناسایی و پیگیری آنان انجام خواهد شد.

او ادامه داد: شماره‌های تلفنی ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به وضعیت زائران گمشده در نظر گرفته شده است تا خانواده‌ها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از وضعیت همراهان خود مطلع شوند.

زینلی همچنین از زائران خواست پیش از سفر حتماً در سامانه سماح ثبت‌نام کرده و اپلیکیشن «همراه اربعین» را نصب کنند تا علاوه بر بهره‌مندی از پوشش بیمه، دسترسی آسان‌تری به خدمات و اطلاعات مسیر داشته باشند.