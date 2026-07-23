مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری گفت:تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود و سهم مرز خسروی در سفر‌های اربعین افزایش می‌یابد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  مرتضی اللهیاری، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی و مدیریتی برای تسهیل سفرهای اربعین خبر داد و گفت: امسال شرایط برای افزایش تردد زائران از مرز خسروی فراهم شده و پیش‌بینی می‌شود سهم این مرز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یابد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های مرز خسروی اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است که امسال تردد زائران از مرز خسروی به صورت یکسره انجام شود که این موضوع نقش مهمی در افزایش ظرفیت این مرز و توزیع مناسب‌تر زائران خواهد داشت.

اللهیاری افزود: امیدواریم با استقبال مردم و زائران، سهم مرز خسروی در سفرهای اربعین نسبت به سنوات گذشته افزایش پیدا کند. مدیریت هوشمند تردد زائران در تمامی مرزهای اربعینی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری با بیان اینکه مرز مهران همچنان از جذابیت بالایی برای زائران برخوردار است، گفت: در این مرز نیز اقدامات زیرساختی متعددی از جمله ایجاد سکوها، سایبان‌ها و مه‌پاش‌ها برای کاهش اثرات گرمای هوا و تأمین رفاه بیشتر زائران انجام شده است.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی در پایانه شهید رئیسی بوده است تا اتوبوس‌ها پس از سوار کردن مسافران بتوانند سریع‌تر از پایانه خارج شوند. هرچه این چرخه با سرعت بیشتری انجام شود، امکان اعزام ناوگان بعدی نیز سریع‌تر فراهم خواهد شد و زمان انتظار زائران برای سوار شدن به ناوگان کاهش می‌یابد.

اللهیاری خاطرنشان کرد: برای کاهش زمان توقف ناوگان، فرآیند صدور اسناد حمل نیز به صورت برخط انجام می‌شود تا اطلاعات مسافران در کوتاه‌ترین زمان ثبت شده و زمان‌های مربوط به صدور مدارک و خروج ناوگان از محوطه پایانه به حداقل برسد.

وی با تقدیر از همکاری پلیس راهور فراجا گفت: یکی از موضوعات مهم در مدیریت ناوگان، ثبت ساعت تردد وسایل نقلیه بود که با همراهی و مشارکت پلیس راهور، تمهیدات لازم در این زمینه نیز فراهم شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت سفرهای بازگشت زائران اظهار کرد: سه استان پرتردد اربعینی از طریق اجرای طرح پیش‌فروش بلیت و مدیریت زمان سفر بازگشت زائران، امکان برنامه‌ریزی بهتری خواهند داشت. این اقدام کمک می‌کند تا در ایام اوج بازگشت، زائران زمان مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کرده و مدیریت موج بازگشت با سهولت بیشتری انجام شود.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، اتوبوس
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