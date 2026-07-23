معاون استان‌های صدا و سیما درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار استاد برجسته دونلی‌نوازی و از پاسداران میراث ناملموس فرهنگی کشور را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیخا معاون استان‌های صدا و سیما با صدور پیامی، درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران، استاد برجسته دونلی‌نوازی و از پاسداران میراث ناملموس فرهنگی کشور را تسلیت گفت.

متن پیام علیرضا کیخا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران، استاد بی‌بدیل دونلی‌نوازی و از برجسته‌ترین پاسداران میراث ناملموس فرهنگی این سرزمین، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای فرهنگ، هنر و هویت تمدنی ایران اسلامی است.

آن هنرمند فرهیخته، عمر پربرکت خویش را وقف صیانت از موسیقی اصیل سیستان و بلوچستان کرد و با نوای سِحرانگیز دونلی، روایتگر تاریخ، هویت، آیین‌ها و زیست‌بوم مردمان نجیب سیستان و بلوچستان شد. هنر او تنها جلوه‌ای از مهارت موسیقایی نبود؛ بلکه تجلی روح یک سرزمین، پژواک فرهنگ مردمانی ریشه‌دار و زبان گویای میراثی بود که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت و به همت او در حافظه فرهنگی ایران ماندگار شد.

بی‌تردید نام و هنر استاد شیرمحمد اسپندار، فراتر از مرز‌های جغرافیایی، به‌عنوان نمادی از اصالت، نجابت و غنای موسیقی نواحی ایران در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد بود و آثار و منش او همچنان الهام‌بخش نسل‌های آینده هنرمندان این مرز و بوم خواهد ماند.

اینجانب، ضایعه درگذشت این استاد گرانقدر را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگ و هنر کشور، اهالی موسیقی نواحی، مردم شریف سیستان و بلوچستان و تمامی دوستداران فرهنگ و هنر ایران اسلامی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، رحمت واسعه، علو درجات و همجواری با صالحان، و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل، سلامتی و شکیبایی مسئلت دارم.

یاد و نام استاد شیرمحمد اسپندار، همواره در حافظه فرهنگی ایران زنده، ماندگار و جاودان خواهد ماند.

علیرضا کیخا
مرداد ماه ۱۴۰۵

برچسب ها: صدا و سیما ، موسیقی ، پیام درگذشت
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