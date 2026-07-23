دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از کشف ۲۱۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز و دستگیری ۵۲ نفر در جریان اجرای رزمایش اطلاعاتی و امنیتی در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از کشف ۲۱۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز و دستگیری ۵۲ نفر در جریان اجرای رزمایش اطلاعاتی و امنیتی در سطح استان خبر داد.

مهدی بخشی  گفت: در چارچوب اقدامات اطلاعاتی و رصد فضای مجازی نیز، ۲۵۶ صفحه مورد رصد و بررسی قرار گرفت.

بخشی، در ادامه از شناسایی و برخورد قانونی با برخی عناصر سلطنت‌طلب در جریان این رزمایش خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری از اقدامات مجرمانه و مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی انجام شده است و دستگاه قضایی با همکاری ضابطان و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، برخورد قانونی با عوامل مخل امنیت را با جدیت دنبال می‌کند.

 

منبع:دادگستری 

برچسب ها: دادگستری ، کرمان
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