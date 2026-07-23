رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بدهی بخش دولتی و خصوصی به صنعت دارو بیش از ۲۰۰ همت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در مراسم‌ رونمایی از نخستین دوره پیش صنعت در داروسازی گفت: در جنگ تحمیلی مسیرهای دریایی و هوایی مسدود شد؛ در جنگ اخیر ۴۴ مرکز داروسازی و تجهیزات پزشکی آسیب دید اما با سرعت به چرخه تولید برگشتند.

به گفته وی، در جنگ اخیر مصدومان به صورت رایگان با داروی تولید داخل درمان شدند. اولویت اصلی نظام سلامت، درمان بیماران است و این کار با تولید امکان پذیر است؛ تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها در حدود ۱۰ ماه است.

مهدی پیرصالحی تصریح کرد: مطالبات داروسازی از بخش دولتی و خصوصی زیاد است و بیش از ۲۰۰ همت بخش خصوصی و دولتی به صنعت داروسازی بدهکار است؛ کیفیت داروی تولیدی مقوله مهمی است.

وی تاکید کرد: اگر صنعت داروسازی نبود در هیچ دوره ای پاسخگوی نیازهای جامعه و بیماران نبودیم. صنعت داروسازی نیازهای دارویی کشور را در زمان جنگ تامین کرده است.

وی ادامه داد: ارزبری دارویی کشور ۲/۲ میلیارد دلار است، ذخایر داروهای ضروری و حیاتی کشور اندوخته شده است. در سه هفته اخیر محموله‌های باقی مانده کشورها وارد شده است تا نیاز ماده اولیه داروها برطرف شود.

در ادامه مراسم، محمد اسماعیل قیداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم توانمند سازی داروسازان گفت: ما پزشکان محصولات داروسازی را همراه با سایر تجهیزات پزشکی استفاده می‌کنیم. باید به زبان ساده مفاهیم را بازگو کنیم. پزشکان و‌ داروسازان باید مسئولیت کارهای‌شان را بپذیرند.

به گفته وی، اکنون باید احترام بین بخشی در حوزه‌های سلامت را قبول داشته باشیم.

محمد اسماعیل قیداری تاکید کرد: داروسازی رشته پیچیده‌ای است و ترکیبی از علوم پایه، شیمی، فیزیک، سم شناسی و هم انسان شناسی است و باید به این مسائل توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد: سبک زندگی مردم فرق کرده و علم و صنعت پیشرفت زیادی کرده است.

در ادامه مراسم، حسین وحیدی رئیس دانشکده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: صنعت داروسازی مقوله مهمی محسوب می‌شود و‌ موضوع آموزش های کافی ضروری است.

به گفته وی، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت برای آموزش فارغ‌التحصیلان جهت کار در صنعت باید به خوبی انجام شود.