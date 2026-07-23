باشگاه خبرنگاران جوان - حشمت رضایی اظهار کرد: این مرز برای نخستین بار بهصورت رسمی در ایام اربعین پذیرای زائران خواهد بود و همه زیرساختها و خدمات لازم برای تردد ایمن و روان زائران فراهم شده است.
وی با اشاره به استقرار موکبهای خدمترسان افزود: پنج موکب در مرز سومار و در مجموع ۲۰ موکب از ورودی شهر گیلانغرب، سرمست و مسیرهای منتهی به مرز برای ارائه خدمات رفاهی، پذیرایی و راهنمایی زائران فعالیت خواهند کرد.
فرماندار گیلانغرب با دعوت از زائران استان کرمانشاه و اهالی بومی شهرستان گیلانغرب و دیگر شهرستان های همجوار برای انتخاب مرز سومار جهت عزیمت به عراق گفت: با توجه به راهاندازی این مرز بهعنوان مرز اربعینی و فاصله کمتر آن تا بغداد و شهرهای زیارتی عراق، سومار میتواند مسیر مناسبی برای سفر زائران باشد.
ظرفیت پارک سه تا چهار هزار خودرو در سومار
رضایی با بیان اینکه ظرفیت لازم برای توقف خودروهای زائران فراهم شده است، گفت: پارکینگهای مرز سومار امکان پذیرش سه تا چهار هزار دستگاه خودروی سواری را دارند.
وی افزود: زائرانی که وارد گیلانغرب میشوند، میتوانند در محل یادمان شهدای گمنام واقع در میدان مقاومت از امکانات اسکان و پذیرایی استفاده کنند و در محل یادمان شهدا یا خودروهای خود را در شهر پارک کرده و با ناوگان ون و اتوبوس به مرز منتقل شوند، یا با خودروی شخصی تا مرز سومار رفته و از ظرفیت پارکینگ های مرز برخوردار شوند.
فعالیت پنج گیت خروج زائران
فرماندار گیلانغرب گفت: پنج گیت ۲کاربره برای انجام تشریفات خروج زائران در مرز سومار فعال شده و ساعت تردد زائران از ساعت هفت صبح تا ۱۹ تعیین شده است.
وی ادامه داد: زائرانی که در ساعات شب به منطقه میرسند، میتوانند از ظرفیت اسکان پیشبینیشده در شهر گیلانغرب و خدمات موکبها استفاده کنند.
آمادگی طرف عراقی برای پذیرش زائران
رضایی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با طرف عراقی اظهار کرد: در شهر مندلی عراق نیز امکانات لازم برای پذیرایی از زائران فراهم شده و ناوگان حملونقل برای انتقال زائران به بلدروز، بغداد و سپس شهرهای زیارتی مستقر است.
وی افزود: راههای دسترسی در طرف عراق مناسب بوده و با هماهنگی انجامشده با مسئولان مندلی، روند جابهجایی زائران بدون مشکل انجام خواهد شد.
فعالیت تجاری در کنار تردد زائران ادامه دارد
فرماندار گیلانغرب گفت: در کنار استقرار گمرک، گذرنامه و دستگاههای خدماترسان، فعالیتهای تجاری مرز سومار نیز بدون محدودیت ادامه خواهد داشت و برنامهریزی به گونهای انجام شده که خدمات تجاری و تردد زائران بهصورت همزمان مدیریت شود.
وی افزود: همه دستگاههای مسوول در مرز مستقر هستند، نیروهای مورد نیاز تامین شده و ۷۵۰ مترمربع سایبان برای استراحت زائران ایجاد شده است.
رضایی همچنین از تجهیز امامزاده سیدعلی در مرز سومار خبر داد و گفت: این مکان نیز برای پذیرایی از زائران آماده شده است.
وی با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی برای راهاندازی مرز سومار اظهار کرد: مردم منطقه با اشتیاق در انتظار حضور زائران هستند و امید است تجربه نخست تردد اربعینی از این مرز، زمینهساز تبدیل سومار به یکی از مرزهای مهم و پرظرفیت کشور در سالهای آینده باشد.
منبع:ایرنا