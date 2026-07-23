فرمانده انتظامی استان کرمان از رهایی پسربچه ۱۰ ساله که روز گذشته از حوزه اردکان شهر یزد ربوده شده بود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار موقوفه‌ئی در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع گروگان گیری یک پسر بچه ۱۰ ساله از حوزه اردکان یزد و با واکاوی های اطلاعاتی رده های مختلف پلیس این استان، مسیر خروج خودروی گروگان‌گيران تا حوالی حوزه جیرفت استان کرمان ردزنی شد.

وی افزود: در این راستا ماموران پلیس آگاهی شهرستان جیرفت  پس از دریافت گزارش‌ این گروگانگیری به سرعت وارد عمل شده و با رصد دقیق و چندین ساعته محور اصلی و جاده های فرعی منتهی به مناطق روستایی موفق شدند خودروی گروگان گیران در یکی از روستاها شناسایی و آن را طی یک عملیات تعقیب و مراقبت ضربتی متوقف کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: طی این عملیات غافلگیرانه که با حضور شخص فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت همراه بود ۴ فرد گروگان گیر دستگیر و پسر بچه ۱۰ ساله که به سبب اختلافات شخصی و مالی در مسیر خانه گرفتار گروگان گیران شده بود آزاد و به خانواده اش تحویل داده شد.

 

برچسب ها: نیروی انتظامی ، کرمان
خبرهای مرتبط
آغاز طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز در جنوب کرمان
دستگیری سه عامل یک پرونده قتل در شهر کرمان
«شوق زندگیِ» کرمان تا یک ماه آینده میزبان کودکان آسیب‌پذیر می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انهدام موشک آمریکایی در آسمان کهنوج کرمان
رهایی پسر بچه ربوده شده از یزد در عملیات پلیس کرمان
کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی و امنیتی استان کرمان
آخرین اخبار
انهدام موشک آمریکایی در آسمان کهنوج کرمان
رهایی پسر بچه ربوده شده از یزد در عملیات پلیس کرمان
کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی و امنیتی استان کرمان
حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان کرمان
۲ کشته و مصدوم در برخورد ۲ موتور