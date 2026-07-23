فرمانده انتظامی استان کرمان از رهایی پسربچه ۱۰ ساله که روز گذشته از حوزه اردکان شهر یزد ربوده شده بود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار موقوفه‌ئی در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع گروگان گیری یک پسر بچه ۱۰ ساله از حوزه اردکان یزد و با واکاوی های اطلاعاتی رده های مختلف پلیس این استان، مسیر خروج خودروی گروگان‌گيران تا حوالی حوزه جیرفت استان کرمان ردزنی شد.

وی افزود: در این راستا ماموران پلیس آگاهی شهرستان جیرفت پس از دریافت گزارش‌ این گروگانگیری به سرعت وارد عمل شده و با رصد دقیق و چندین ساعته محور اصلی و جاده های فرعی منتهی به مناطق روستایی موفق شدند خودروی گروگان گیران در یکی از روستاها شناسایی و آن را طی یک عملیات تعقیب و مراقبت ضربتی متوقف کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: طی این عملیات غافلگیرانه که با حضور شخص فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت همراه بود ۴ فرد گروگان گیر دستگیر و پسر بچه ۱۰ ساله که به سبب اختلافات شخصی و مالی در مسیر خانه گرفتار گروگان گیران شده بود آزاد و به خانواده اش تحویل داده شد.