باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائمپناه پنجشنبه شب ، در نشست صمیمانه با اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان البرز، با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور، فقر، بیکاری و گرانی را از عوامل و دشمنان کشور دانست و گفت: آمریکا سالهاست جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده و هدف آن زمینگیر کردن اقتصاد کشور و ایجاد فروپاشی است.
وی اضافه کرد: پیش از انقلاب بسیاری از کالاها از جمله کره و فولاد وارداتی بود، اما امروز ایران صادرکننده بسیاری از محصولات غذایی، صنعتی و فولادی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: کشور در جنگ اقتصادی مقاومت کرده و به همین دلیل دشمن به جنگ نظامی روی آورد و اکنون نیز همزمان جنگ اقتصادی را ادامه میدهد.
قائمپناه گفت: مهمترین منابع دولت شامل درآمدهای ناشی از فروش نفت، سرمایهگذاری، عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات است، اما در سالهای اخیر به دلیل محدود شدن صادرات نفت، پتروشیمی و سایر کالاها، منابع ارزی کشور به شدت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: محدود شدن ثبت سفارش صنایع ناشی از بیتوجهی به تولید نیست، بلکه نتیجه محدودیت منابع ارزی کشور است.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: کاهش تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی را نیز به دنبال دارد و زمانی که برق واحدهای تولیدی قطع میشود و درآمد بنگاهها کاهش مییابد، امکان وصول مالیات نیز کمتر میشود.
قائمپناه با تاکید بر دشواری مدیریت اقتصادی کشور گفت: مدیریت کشور به این سادگی نیست، اما با وجود همه مشکلات، دولت تلاش کرده است در برابر فشارهای دشمن خم نشود.
وی با اشاره به حملات انجامشده به تاسیسات گازی کشور اظهار کرد: در جریان حملات، پنج پالایشگاه گازی هدف قرار گرفت و در مجموع حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ۶۵۰ میلیون مترمکعب تولید گاز کشور از مدار خارج شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: کارکنان صنعت نفت و پتروشیمی با تلاش گسترده، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید را بازگرداندند و قطعات آسیبدیده را با دقت جداسازی، شمارهگذاری و برای بازسازی آماده کردند تا هزینهها به حداقل برسد.
قائمپناه با اشاره به عملکرد صنعت پتروشیمی گفت: این صنعت با وجود آسیبها، با ظرفیتی بیش از ظرفیت اسمی در حال تولید است و برای راهاندازی دوباره تأسیسات آسیبدیده تلاش میکند.
وی با بیان اینکه بازسازی نیازمند منابع مالی است، افزود: در شرایطی که منابع ورودی دولت محدود شده، تامین هزینههای بازسازی با دشواری همراه است.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین به وضعیت ناترازی برق پرداخت و گفت: دولت در جلسات متعدد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو و نمایندگان اتاق بازرگانی، راهکارهایی برای کاهش آسیب به بخش تولید بررسی کرده است.
قائمپناه ادامه داد : یکی از برنامههای دولت، توسعه نیروگاههای جدید و پنلهای خورشیدی بود، اما محدودیتهای ارزی و مشکلات واردات موجب شد بخشی از تجهیزات مورد نیاز وارد کشور نشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به موضوع استخراج غیرمجاز رمزارز نیز گفت: بخشی از مصرف برق کشور به فعالیت ماینرها مربوط میشود و در برخی واحدها تخلف در این زمینه احراز شده است.
قائمپناه ادامه داد: همانگونه که تخلف یک فرد را نمیتوان به کل یک صنف تعمیم داد، تخلف برخی واحدها نیز نباید به همه فعالان آن بخش نسبت داده شود.
وی درباره نرخ سود تسهیلات بانکی نیز گفت: از یک سو تورم بالا وجود دارد و از سوی دیگر برای جذب سپردههای مردم، بانکها ناچار به پرداخت سود هستند و همین موضوع بخشی از پیچیدگیهای نظام بانکی را تشکیل میدهد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت همدلی و همراهی در شرایط کنونی افزود: با وجود همه مشکلات، کشور ایستاده و با همدلی و همکاری مردم نیز از این شرایط عبور خواهد کرد. جنگ آثار و تبعات خود را دارد، اما امید است با تدبیر و تلاش مسئولان، این شرایط پشت سر گذاشته شود.
قائمپناه با اشاره به تلاشهای دولت در عرصه سیاست خارجی اظهار کرد: رئیسجمهور، سران قوا، نیروهای مسلح و دیگر مسئولان در تلاش هستند تا با حفظ عزت کشور به تفاهمی عزتمندانه دست یابند؛ تفاهمی که ضمن حفظ هویت و منافع ملی، رفاه و آسایش مردم را نیز تأمین کند.
وی اضافه کرد: هدف از تفاهم، دوستی با آمریکا نیست، بلکه حفظ منافع ملی، جلوگیری از تنشهای غیرضروری و تأمین رفاه مردم است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت وحدت ملی تاکید کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی تأکید کردهاند، همه باید از تصمیمهای اتخاذشده در چارچوب شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری میرسد، حمایت کنند و از ایجاد دوگانگی و اختلاف بپرهیزند.
قائمپناه افزود: نیروهای مسلح باید با قدرت مأموریت خود را انجام دهند و دستگاه دیپلماسی نیز در مذاکرات نیازمند پشتوانه ملی و انسجام داخلی است؛ مذاکرهکننده بدون پشتوانه ملی همانند رزمندهای است که سلاح دارد اما مهمات ندارد.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی تنها به دنبال منافع شخصی نیستند، اضافه کرد: تولیدکنندگان با ایجاد اشتغال، مسئولیت معیشت صدها کارگر را بر عهده دارند و استمرار تولید، پرداخت حقوق کارگران، فروش محصولات و توسعه صادرات را امکانپذیر میکند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشور بیان داشت: ایران در صورت قرار گرفتن در شرایط صلح و رهایی از فشارهای جنگ و تحریم، توان تبدیل شدن به یکی از تولیدکنندگان برتر دارو در منطقه و جهان را دارد و در حوزههایی مانند پتروشیمی و بسیاری از بخشهای دیگر نیز ظرفیت بالایی برای صادرات وجود دارد.
دولت خود را در برابر ۹۰میلیون نفر مسئول می داند
وی با اشاره به مسئولیت دولت در قبال مردم گفت: دولت خود را در برابر ۹۰ میلیون ایرانی مسئول میداند و تلاش میکند نیازهای اساسی مردم، از جمله تأمین غذا، سلامت، پرداخت حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان را مدیریت کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با قدردانی از ایثار کارکنان بخشهای مختلف کشور افزود: کارکنان پالایشگاهها، صنعت برق و دیگر بخشهای خدماتی در شرایط خطر و زیر حملات نیز برای حفظ تأسیسات و استمرار خدمات تلاش کردند و این روحیه ایثار و همدلی، سرمایه بزرگ کشور برای عبور از شرایط دشوار است.
منبع: ایرنا