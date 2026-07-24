باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خارجه آمریکا با صدور اطلاعیهای از شهروندان این کشور که در آسیای غربی ساکن هستند، خواست برای لغو احتمالی پروازها و اختلال در حملونقل هوایی ناشی از جنگ آماده باشند.
این هشدار در حالی صادر شده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در تازهترین تهدید خود از احتمال انجام یک «حمله گسترده» علیه ایران سخن گفته است.
ترامپ امشب در مصاحبه با رسانه آکسیوس گفت که در حال بررسی آغاز یک عملیات نظامی جدید علیه ایران است که ممکن است از جنگ قبلی «گستردهتر» باشد.
با این حال، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گفت که هنوز هیچ دستوری صادر نشده است.
منبع: الجزیره