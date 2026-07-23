باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فراکسیون وفاداری به مقاومت تاکید کرد که گام‌های اخیر مقامات لبنان «نمایشی» است و «مردم لبنان را فریب نمی‌دهد» و «تلاشی آشکار برای بهره‌برداری از توهمات» محسوب می‌شود.

این بلوک در بیانیه‌ای افزود که ارتش لبنان در میان مردم خود بوده و به لطف فداکاری‌های رزمندگان مقاومت، استقرار خود را در مناطقی که دشمن اسرائیلی قادر به اشغال آنها نبود، تقویت کرده است و تاکید کرد که ارتش اشغالگر رژیم تروریستی از هیچ منطقه اشغالی عقب‌نشینی نکرده است.

این فراکسیون تیراندازی اشغالگران به ارتش لبنان را رسوایی جدیدی برای مقامات این کشور دانست و آنها را به «عجله برای تحریف حقایق در مقابل ساکنان» متهم کرد. این بلوک بار دیگر با رد مذاکرات مستقیم و توافق چارچوب، تاکید کرد که اولویت، خروج کامل اشغالگران و اجرای توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و قطعنامه ۱۷۰۱ منحصرا در منطقه جنوب لیتانی است.

وفاداری به مقاومت تاکید کرد که هرگونه رویکردی در مورد سلاح‌های مقاومت در خارج از منطقه جنوبی لیتانی تنها پس از خروج اشغالگران و بر اساس اجماع ملی قابل بحث است و این موضوع باید در چارچوب یک استراتژی امنیت ملی، همانطور که در سخنرانی سوگند و بیانیه وزارتی آمده است، مورد بحث قرار گیرد.

این بلوک معتقد است که سیاست مداوم اشغالگران در تخریب روستا‌های لبنان در چارچوب پروژه توسعه‌طلبانه آنها قرار دارد و هدف آن غیرقابل سکونت کردن این مناطق است.

پیش از این، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان اعلام کرده بود که ارتش لبنان ماموریت خود برای ورود به شهر زوتر غربیه در شهرستان نبطیه در جنوب این کشور را تکمیل کرده و در حال انجام یک بررسی مهندسی برای آماده‌سازی ورود ساکنان پس از خروج نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی از این شهر، در محدوده‌ای است که «مناطق آزمایشی» نامیده می‌شود و در مذاکرات مستقیم واشنگتن بین مقامات لبنانی و رژیم اشغالگر بر سر آن توافق شده بود.

منبع: المیادین