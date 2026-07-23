جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از آمادگی کامل پلیس برای ارائه خدمات گذرنامه به زائران اربعین خبر داد و از متقاضیان خواست هرچه زودتر برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضا در ایام اربعین، تمهیدات لازم برای تسریع در ارائه خدمات گذرنامه در استان پیش‌بینی شده و ساعات کاری مراکز صدور گذرنامه متناسب با حجم مراجعات افزایش یافته است.

وی افزود: شهروندان برای جلوگیری از ازدحام و تسریع در انجام امور، درخواست صدور یا تمدید گذرنامه خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با همراه داشتن مدارک مورد نیاز، در نخستین فرصت به دفاتر مربوطه مراجعه کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با تأکید بر اینکه پلیس تمام ظرفیت خود را برای خدمت‌رسانی به زائران به‌کار گرفته است، خاطرنشان کرد: زائران همچنین پیش از سفر، از اعتبار گذرنامه و تکمیل مدارک خود اطمینان حاصل کنند تا بدون دغدغه و با آرامش راهی سفر معنوی اربعین شوند.

منبع فراجا