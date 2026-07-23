جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از آمادگی کامل پلیس برای ارائه خدمات گذرنامه به زائران اربعین خبر داد و از متقاضیان خواست هرچه زودتر برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضا در ایام اربعین، تمهیدات لازم برای تسریع در ارائه خدمات گذرنامه در استان پیش‌بینی شده و ساعات کاری مراکز صدور گذرنامه متناسب با حجم مراجعات افزایش یافته است.

وی افزود: شهروندان برای جلوگیری از ازدحام و تسریع در انجام امور، درخواست صدور یا تمدید گذرنامه خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با همراه داشتن مدارک مورد نیاز، در نخستین فرصت به دفاتر مربوطه مراجعه کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با تأکید بر اینکه پلیس تمام ظرفیت خود را برای خدمت‌رسانی به زائران به‌کار گرفته است، خاطرنشان کرد: زائران همچنین پیش از سفر، از اعتبار گذرنامه و تکمیل مدارک خود اطمینان حاصل کنند تا بدون دغدغه و با آرامش راهی سفر معنوی اربعین شوند.

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، زائران اربعین
خبرهای مرتبط
پلیس در اربعین ۱۴۰۲ چه کرد؟
تلاش پلیس برای برگزاری آسان و نهایت تکریم زائران اربعین
سردار گودرزی: خروج غیرمجاز از مرز‌های اربعینی نداشتیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمادگی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
زائران اربعین صدور گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند
دومین روز متوالی وزش باد بالای ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل/ تداوم بارش‌های مونسونی در جنوب استان
آخرین اخبار
دومین روز متوالی وزش باد بالای ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل/ تداوم بارش‌های مونسونی در جنوب استان
زائران اربعین صدور گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند
آمادگی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
همکاری شیلات سیستان و بلوچستان و سپاه سلمان برای توسعه آبزی‌پروری و اشتغال پایدار
آمادگی پلیس سیستان و بلوچستان برای تأمین امنیت زائران اربعین
واگذاری زمین‌های راکد در سیستان و بلوچستان بازنگری می‌شود
آماده‌باش کامل راهداری سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
آمادگی کامل نیروهای مستقر در سواحل مکران برقرار است/ حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی برخلاف قوانین بین‌المللی است
۲ پرتابه در کنارک اصابت کرد
۱۲۷۶ انشعاب غیرمجاز آب در سیستان و بلوچستان شناسایی شد
۹۰ درصد کتاب‌های درسی آماده توزیع است؛ بهسازی ۶۰۰ مدرسه سیستان و بلوچستان
درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک تروریستی در مرزهای جنوب شرق / هلاکت ۲ تروریست
زیرساخت‌ها برای تسهیل تجارت و تردد کامیون‌ها ارتقا یافت
تشدید نظارت بر رعایت حقوق قانونی کارگران در شرکت‌های خدماتی سیستان و بلوچستان
روند بازسازی و جبران خسارت‌های وارده به بندر چابهار پیگیری می‌شود