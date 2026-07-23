باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، در مراسم افتتاحیه تصفیه‌خانه محلی فاضلاب قصردشت، این پروژه را نتیجه حدود دو سال تلاش مستمر مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد.

او با اشاره به مشارکت معاونت‌های مختلف شهرداری، شرکت آب و فاضلاب، اداره‌کل حفاظت محیط زیست و سایر نهاد‌های مرتبط در اجرای این طرح گفت: امروز تست اولیه این تصفیه‌خانه با موفقیت انجام شد؛ پروژه‌ای که به اعتقاد بسیاری امکان به نتیجه رسیدن آن وجود نداشت و طی بیش از دو دهه تلاش‌های متعددی برای آغاز آن انجام شده بود.

زارعی افزود: با وجود نگاه‌های ناامیدکننده نسبت به اجرای این طرح، با توکل بر خدا و همت مجموعه مدیریت شهری، این پروژه به سرانجام رسید و امروز شاهد تحقق یکی از اقدامات مهم در حوزه حفظ باغ‌های قصردشت هستیم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، مهم‌ترین دستاورد این پروژه را تأمین آب مورد نیاز حداقل ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز دانست و اظهار کرد: در شرایط کم‌آبی، رساندن آب پایدار به باغ‌های قصردشت اقدامی ارزشمند برای حفظ این سرمایه طبیعی و تاریخی شهر است.

او، همچنین از تلاش پیمانکار پروژه در شرایط دشوار اقتصادی و حمایت‌های شهردار شیراز و معاونان شهرداری قدردانی کرد و گفت: با تکمیل دو مرحله باقی‌مانده، شامل انتقال آب تصفیه‌شده به مناطق هدف و فراهم شدن بستر واگذاری آب به باغداران، این پروژه به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

زارعی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این مراحل، آب تصفیه‌شده در اختیار باغداران قرار گیرد و این اقدام به حفظ و احیای باغ‌های قصردشت و بهره‌مندی شهروندان شیراز از این میراث ارزشمند کمک کند.

منبع: شورای شهر شیراز