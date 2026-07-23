باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال شهرداریهای کلانشهرهای ایران به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد و تیم شهرداری شیراز با عملکردی موفق در جمع تیمهای برتر این رقابتها قرار گرفت.
این رویداد با هدف تقویت تعاملات میانسازمانی، احیای رقابتهای ورزشی در سطح شهرداریهای کشور و توسعه ورزش همگانی در بدنه مدیریت شهری برگزار شد.
در این دوره از رقابتها ۱۶ تیم از شهرداریهای شیراز، مشهد، اصفهان، ارومیه، اراک، کرج، کرمانشاه، اهواز، رشت، کرمان، یزد، تهران، تبریز، بندرعباس، زاهدان و قم حضور داشتند و برای کسب عنوان قهرمانی به میدان رفتند.
تیم فوتسال شهرداری شیراز در این مسابقات با ترکیبی متشکل از داوود نامور، امیرحسین نجفپور، محمد وزیرزاده، خلیل بدنام، حسین مهرزاد، محسن جعفری، پژمان رضایی، سینا صریحی، اکبر خسروی، فرشید فروتن، احمد حقوقی و فرشاد نجاتی و هدایت سجاد بندیسعدی بهعنوان مربی حضور داشت.
موسی رستمی نیز با همراهی شهرام طحانی و گودرز زارعی سرپرستی و پشتیبانی این تیم را بر عهده داشتند.
برگزاری این مسابقات با همت کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انجام شد که علاوه بر جنبه رقابتی، بستری برای افزایش همدلی، تعامل و نشاط سازمانی میان خانواده شهرداریهای کلانشهرها فراهم کرد.
گفتنیاست، کسب مقام سوم این مسابقات و انتخاب داوود نامور بهعنوان بهترین دروازهبان از تیم شیراز، نشاندهنده جایگاه ارزنده شهرداری شیراز در ورزش کارکنان کلانشهرهای کشور و ثمره انسجام فنی و آمادگی مطلوب این تیم در یک رویداد ملی است.
منبع: شهرداری شیراز