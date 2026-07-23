باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آرمین پاپرگر، مدیرعامل شرکت صنایع نظامی آلمانی راین‌متال، معتقد است که اروپا باید بدون تکیه بر زرادخانه تسلیحاتی آمریکا، خود مسئولیت تسلیح مجددش را بر عهده بگیرد.

شبکه سی‌ان‌بی‌سی گزارش داد که دولت‌های اروپایی بودجه‌های نظامی خود را به بالاترین سطح از زمان جنگ سرد رسانده‌اند. به گفته این شبکه، کشور‌های اروپایی نه تنها روسیه را تهدیدی فراتر از مرز‌های اوکراین می‌دانند، بلکه نسبت به تضمین‌های امنیتی آمریکا نیز دچار تردید شده‌اند.

پاپرگر در گفت‌و‌گو با این شبکه اظهار داشت که اروپا باید تنها به توان خود متکی باشد، زیرا ظرفیت تولید مهمات در آمریکا پاسخگوی تقاضای جهانی نیست و انبار‌های تسلیحاتی این کشور تا حد زیادی تخلیه شده‌اند.

او گفت: «فکر می‌کنم باید تولید در اروپا را دو برابر کنیم، زیرا انبار‌های تسلیحاتی آمریکا دیگر پر نیستند. ذخایر تسلیحاتی این کشور اکنون تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود را دارند.»

او تاکید کرد که آمریکا در حال افزایش تولید تسلیحات برای تامین نیاز‌های داخلی خود است و اروپا نیز باید همین مسیر را دنبال کند. مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت نظامی آلمان که یکی از تامین‌کنندگان اصلی تسلیحات ناتو و ارتش اوکراین به شمار می‌رود، افزود: «در ده سال آینده باید حجم بزرگی از تولیدات نظامی را در اروپا انجام دهیم.»

او همچنین از رشد چشمگیر سفارش‌های شرکت راین‌متال خبر داد و پیش‌بینی کرد ارزش سفارش‌های این شرکت تا پایان سال از ۱۰۰ میلیارد یورو فراتر رود.

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، مانع اصلی برنامه تسلیح مجدد اروپا در حال حاضر نه کمبود اراده سیاسی یا بودجه، بلکه محدودیت ظرفیت صنعتی است. اروپا باید ثابت کند که می‌تواند پایه صنعتی لازم را برای تبدیل تعهدات سیاسی به توانایی‌های واقعی نظامی بازسازی کند.

در ادامه این گزارش آمده است که ذخایر تسلیحاتی آمریکا به دلیل عملیات‌های نظامی مداوم و مصرف گسترده مهمات پیشرفته، با فشار و کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است.

بر اساس برآورد مراکز پژوهشی از جمله CSIS، ارتش آمریکا در حملات اخیر علیه ایران و همچنین در چارچوب سایر تعهدات بین‌المللی، بیش از نیمی از ذخایر برخی سامانه‌های حیاتی خود را مصرف کرده است.

بیشترین کاهش موجودی مربوط به موشک‌های تاماهاوک، موشک‌های پدافندی پاتریوت، سامانه‌های رهگیر تاد (THAAD)، موشک‌های هیمارس (HIMARS) و مهمات هدایت‌شونده دقیق بوده است.

با وجود آنکه پنتاگون تاکید دارد که ذخایر کنونی برای سناریو‌های فعلی کافی است، کارشناسان نسبت به ایجاد یک «شکاف خطرناک» هشدار می‌دهند که می‌تواند توان بازدارندگی آمریکا یا قابلیت این کشور برای ورود به یک جنگ پرشدت در جبهه‌های دیگر، به‌ویژه در منطقه غرب اقیانوس آرام و در برابر چین، را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: آر تی