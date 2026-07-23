باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم پیروزان ، سید ایرج کاظمی‌جو فرماندار شهرستان کهگیلویه در نشست ستاد اربعین، با تأکید بر همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: با مدیریت مناسب، همراهی ائمه جمعه، همکاری اعضای ستاد، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم شریف شهرستان، می‌توان خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه کرد و رضایت آنان و در نهایت رضایت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را جلب کرد.

فرماندار کهگیلویه از اعضای ستاد خواست گزارش اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های متبوع خود را ارائه تا تصمیمات لازم برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم اربعین اتخاذ شود.

وی با اشاره به فعالیت موکب‌های شهرستان در داخل و خارج از مرزهای کشور گفت: موکب‌های شهدای سوق، شهدای کهگیلویه، راک و همچنین موکب انصارالحسین خارج از مرز از جمله مجموعه‌هایی هستند که در ایام اربعین به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

کاظمی‌‌جو همچنین بر معرفی نمایندگان فعال از سوی دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری امور ستاد عتبات عالیات و افزایش مشارکت مردمی در پشتیبانی از مراسم اربعین تأکید کرد.