هرگونه اصابت جدید در جزیره لارک صحت نداشته و انفجارها از سمت تنگه هرمز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیچگونه اصابت یا وقوع انفجار در جزیره لارک گزارش نشده و اخبار منتشرشده در این خصوص صحت ندارد.
براساس مشاهدات میدانی و پیگیریها، صداهایی که از حدود ساعت ۱۹:۳۰ تاکنون در منطقه شنیده شده، از سمت تنگه هرمز بوده است.
بر اساس اطلاعات اولیه، این انفجارها احتمالاً به اقدامات هشداردهنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال کشتیهای متخلف مربوط است.
در حال حاضر، جزیره لارک در امنیت کامل قرار دارد و هیچگونه حادثه، اصابت یا انفجاری در این جزیره طی ساعات گذشته به ثبت نرسیده است.
منبع: تسنیم