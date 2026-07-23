دادستان مرکز خراسان رضوی، ادعای «سقوط مشهد» در حوادث دی ۱۴۰۴ را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن همتی‌فر، دادستان مرکز خراسان رضوی در واکنش به ادعای اخیر یک مجری مبنی بر سقوط چندساعته مشهد در اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته، اظهار داشت: در آن ایام، اغتشاشگران با اقدامات خود موجب تخریب، احراق و بروز جنایاتی در سطح شهر شدند، اما به‌هیچ‌عنوان موفق به تصرف اماکن دولتی و مراکز مهم و حساس نشدند؛ بنابراین، طرح موضوع سقوط شهر، ادعایی بی‌اساس و در راستای اظهارات ترامپ جنایتکار است.

دادستان مشهد با تأکید بر اینکه افراد در قبال سخنان خود مسئولیت قانونی دارند، تصریح کرد: انتظار می‌رود افراد پیش از اظهارنظر، به‌ویژه در خصوص مسائل مهم امنیتی و اجتماعی، موضوع را به‌طور دقیق بررسی کنند و از بیان مطالب خلاف واقع که منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود، اکیداً خودداری نمایند.

حسن همتی فر در پایان، از انجام مکاتبات رسمی با دادستان محترم کل کشور برای برخورد قانونی با مجری خاطی و پاسخگو کردن وی در قبال اظهارات کذب مطرح‌شده خبر داد و تأکید کرد که دستگاه قضایی با هرگونه اقدامی که امنیت روانی جامعه را مخدوش کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: دادستانی مشهد ، اغتشاشات
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