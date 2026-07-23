باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار ادعایی از سوی برخی رسانه‌های معاند مبنی بر اجرای حکم اعدام دو دختر جوان در استان اصفهان، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان این خبر را به‌طور رسمی تکذیب کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با رد این شایعه اظهار داشت: ادعای منتشرشده درباره اجرای حکم اعدام «رومینا» و «ترانه رحیمی» کاملاً بی‌اساس و کذب است و صحت ندارد.

وی با اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده افزود: متهمان، رومینا و ترانه رحیمی، در جریان اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده، روانه زندان شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان تأکید کرد: پرونده هر دو متهم همچنان در دادگاه صالح در حال رسیدگی است و تاکنون هیچ رأی نهایی در این خصوص صادر نشده است؛ بنابراین، ادعای اجرای حکم اعدام آنان فاقد هرگونه صحت بوده و صرفاً در راستای انتشار اخبار کذب و تشویش افکار عمومی مطرح شده است.

بر این اساس، دستگاه قضایی از شهروندان خواسته است اخبار مربوط به پرونده‌های قضایی را تنها از منابع رسمی و مراجع ذی‌صلاح دنبال کنند و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی و رسانه‌های غیررسمی توجه نکنند.

منبع: دادگستری اصفهان