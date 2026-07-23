باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ی غیر الزام‌آوری را تصویب کرد که از دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، می‌خواهد به اقدام نظامی علیه ایران پایان دهد.

این قطعنامه با ۲۱۴ رای موافق و ۲۰۸ رای مخالف به تصویب رسید و چهار عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نیز از آن حمایت کردند.

این قطعنامه به ترامپ توصیه می‌کند که استفاده از نیرو‌های نظامی آمریکا در نبرد علیه ایران را متوقف کند و عملا هرگونه عملیات زمینی بالقوه را ممنوع می‌کند. با این حال، این سند برای دولت آمریکا الزام‌آور نیست و صرفا یک توصیه است. در چنین اسنادی، قانونگذاران موضع خود را بیان می‌کنند و دولت آمریکا حق دارد آنها را نادیده بگیرد یا بپذیرد.

قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلام جنگ را نه به رئیس جمهور، بلکه به کنگره اعطا می‌کند. با این حال، در دهه‌های اخیر، روسای جمهور آمریکا، مجوز‌های قانونی برای استفاده از نیروی نظامی در خارج از کشور را تفسیرهای گوناگون کرده‌اند، از جمله آغاز عملیات‌های کاملا جدید.

کارشناسان این احتمال را رد نمی‌کنند که قطعنامه مشابهی در ساعات آینده در سنای کنگره به رای گذاشته شود.

منبع: آر تی