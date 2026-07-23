وزیر نیرو گفت: برای نخستین بار، اولین نیروگاه زمین‌گرمایی کشور وارد مدار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با فعالان حوزه صنعت اظهار کرد: چندین جلسه برگزار شده و همراهی‌های بسیار خوبی نیز با آنها صورت گرفته است. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تلاش کنیم همه کمک کنیم تا چرخ صنعت بچرخد و اقتصاد کشور رونق بگیرد.

او افزود: ما نیز نهایت تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و با توجه به شرایطی که پیش آمده، ان‌شاءالله طی چند هفته آینده این مسئله به طور کلی برطرف خواهد شد و موضوع ناترازی نیز با تدابیر و برنامه‌ریزی‌های گسترده انجام‌شده، رفع می‌شود.

وزیر نیرو ادامه داد: در همین راستا، شب گذشته یک واحد ۱۶۰ مگاواتی بخار سیکل ترکیبی را سنکرون کردیم. همچنین برای نخستین بار، اولین نیروگاه زمین‌گرمایی کشور وارد مدار شد و الحمدلله اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

علی‌آبادی با بیان اینکه خبر‌های بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد، تصریح کرد: به‌زودی، ان‌شاءالله فردا یا روز شنبه، این خبر‌ها را با مردم در میان خواهم گذاشت.

برچسب ها: قطعی برق ، وزارت نیرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
تا شنبه !؟
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیف
۲۲:۱۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
دم شما گررررررم خدا قوت
۴
۱
پاسخ دادن
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